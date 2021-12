Junta Municipal deslinda responsabilidad ante préstamo que impulsa intendente de Carapeguá

La Junta Municipal por resolución N°455, deslindó toda responsabilidad sobre la contratación de empréstito y solicitó informe sobre el avance de las gestiones realizadas para la adquisición de dicho préstamo. En un pedido anterior el intendente Cañete había informado que el préstamo sería hasta un monto de G.1.504 millones.

El intendente Cañete, quien fue reelecto al cargo, había dejado en julio pasado una deuda de más de G.2000 millones. Para tratar de cancelar en parte la deuda con distintos proveedores, funcionarios administrativos, jornaleros y concejales, solicitó la aprobación para el endeudamiento.

Sin embargo, los concejales pidieron al ejecutivo municipal que presente un informe detallado sobre la nómina de funcionarios y las funciones que cumplen. Además, que aclare de qué manera se va a pagar el préstamo. Pero el intendente no respondió al pedido de informe de la Junta Municipal.

Los concejales municipales desconocen de qué manera se está realizando el pedido de préstamo, porque la Nº 392/2021, que la Junta Municipal anterior había aprobado un “préstamo en calidad de urgencia”. Pero dicha autorización era solo para pago de salario de funcionarios y pago de dieta a concejales y no para pagar al Ministerio de Hacienda, Gobernación de Paraguarí, a la Dirección Nacional de Catastro y a Caja de Jubilaciones y Pensiones.

“Hasta el momento, los miembros de la Junta Municipal no saben si se llegó a realizar el préstamo a no, el ejecutivo comunal no informa y se hace del desentendido, nadie sabe si hay avance o no, ya se le pidió por resolución un informe pero no contesta”, manifestó el presidente de la Junta Municipal, Silvino Silva.

Los ediles también desconocen si sé llegó o no a destrabar la deuda pendiente de pago en el Ministerio de Hacienda, la Gobernación y Dirección de Catastro. La deuda en el rubro de personal asciende a G.1.105.633.997, al Ministerio de Hacienda se tiene pendiente de pago en concepto de Impuesto Inmobiliario G.138.639.005 y por el mismo impuesto también se debe pagar a la Gobernación de Paraguarí, G.138.639.005.

Además, se descontó al funcionario municipal para Caja de Jubilaciones y Pensiones correspondiente desde el mes de enero a octubre del 2021, cuyo monto asciende a G.114.892.820 y a la Dirección de Catastro se debe pagar G.6.469.820.

El intendente local, Luciano Cañete, no responde la llamada, en su despacho dijeron que está con actividades fuera de la Municipalidad, pero tampoco recibe llamada en su celular.