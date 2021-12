Denuncian que ex concejal de Piribebuy construye en terreno ajeno, violando la ley

Un ex concejal construye en una propiedad ajena, violando leyes municipales, según una denuncia. Se trata del ex edil Víctor Luis Sanguinetti Vallejos. La obra consiste en ampliación de su casa que inició hace quince días atrás. El concejal había adquirido el terreno ubicado en la calle Yegros esquina Boquerón de la ciudad de Piribebuy, de la señora Iluminada Pérez, pero no respetó las dimensiones del mismo.