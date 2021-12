Hoteleros, angustiados ante la cancelación de vuelos por amenaza de ómicron

La presidenta de la Asociación Industrial Hotelera del Paraguay (AIHPy), Cecilia Cartes, refirió a ABC Cardinal que la diseminación de la variante ómicron del COVID-19 en más de 100 países ya empezó a tener sus consecuencias, como la masiva cancelación de vuelos. En nuestro país ayer se confirmó la presencia de este linaje del virus en tres jóvenes que realizaron viajes al exterior.

Afirmó que en Paraguay aún no se percibe una afectación de ómicron. Sin embargo, expresó que resulta “angustiante” la cancelación de los vuelos debido a que ello repercutirá en la baja conectividad aérea de nuestro país con el mundo.

Lea más: Propagación de ómicron cancela más de 7.000 vuelos en todo el mundo

“A nivel local no se siente aún. Sí leímos anteayer los cientos de vuelos cancelados por el contagio de tripulaciones. Eso es realmente angustiante porque tarde o temprano va a reflejar en la conectividad que puede tener el Paraguay, porque a más vuelos cancelados -siendo que ya estamos aislados de la conectividad en general-, lastimosamente sí va a repercutir”, sostuvo.

Turismo interno

En contrapartida, indicó que la amenaza de ómicron podría beneficiar al turismo interno, considerando que muchos se limitarían a vacacionar en nuestro país para no exponerse a esta variante en el exterior.

“Creo que el interior del país va a ser la alternativa más ventajosa para los paraguayos tanto por la cercanía y porque es más seguro. Hoy ya tenemos la amenaza de una nueva variante que expone nuevamente a todos los que viajen”, mencionó.

Lea más: Estudiantes paraguayos que retornaron de Cancún, “bajo sospecha” de ómicron

También refirió que una eventual circulación de esta variante en nuestro país no representará una dificultad para el sector hotelero, atendiendo a que no exige nuevas medidas sanitarias a más de las que ya están vigentes.

No vacunados

La presidenta de AIHPy subrayó que desde el sector hotelero no dispondrán restricciones a las personas no vacunadas contra el COVID-19. “Me parece que no es nuestro trabajo (...) Eso debe controlar el Estado. Lo máximo que podemos hacer es recomendar la vacunación”, agregó.

A la vez, mencionó que disponer esta exigencia repercutiría económicamente en el sector hotelero, que -indicó- fue uno de los más afectados durante la pandemia.

Lea más: La Nochebuena de la ómicron

Compensaciones económicas

Por otra parte, Cartes precisó que el sector hotelero está percibiendo un aumento leve -del 2%- en cuanto a la ocupación durante esta última etapa del año. “La ocupación hoy está en un 27%”, refirió.

No obstante, manifestó que, de acuerdo a los antecedentes, esperan que en la temporada veraniega registren una baja ocupación en la Capital por la migración hacia el interior del país.

Lea más: Ómicron: alerta ante síntomas de la nueva mutación del covid

En ese sentido, solicitó al Poder Ejecutivo extender por seis meses más el pago de las compensaciones económicas por suspensión laboral a los trabajadores del sector hotelero.