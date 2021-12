INC dejará de recaudar unos US$ 3 millones por la paralización del horno de Vallemí

“La pérdida es enorme. El horno va a estar parado aproximadamente 15 días, dejando de producir aproximadamente 30 mil toneladas de clínker (materia prima del cemento), lo representa una pérdida aproximada de US$ 3.000.000″, informó a este diario un funcionario de la planta de Vallemí, haciendo referencia al monto que no recaudará por el producto que no será transformado en cemento y por lo tanto, no será vendido.

Asimismo, indicó que tras las verificaciones se encontró que cayó completo el hormigón de la boca de entrada de horno y, en consecuencia, también las 12 placas. “Al respecto, se debe reemplazar cuatro placas, que no disponemos en reserva, por lo que se está buscando encontrar entre las que fueron cambiadas en la última parada”, explicó.

Agregó que lo grave es que a la placa la sostiene bulones especiales con material de acero inoxidables, que no se tienen en Paraguay, y que una de las empresas proveedoras se comprometió a mandar hacer en el Brasil, con una espera de 10 a 12 días para la confección.

Por otro lado, resaltó que en la parada para mantenimiento se cambiaron las placas y los bulones mencionados, pero que no cumplían con las normas. “También se quemaron gran parte del sello de láminas de acero proveídos por la firma Daca, todo esto se debe a la compra de repuestos de mala calidad que ya es común en esta administración”, resaltó.

Mientras tanto, el titular de la empresa, Ernesto Benítez, se niega a brindar declaraciones al respecto, y el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, lo mantiene en el cargo pese a los cuestionamientos de su administración..

El horno de Vallemí paró pese a que hace poco la INC invirtió casi G. 4.600 millones en su mantenimiento, trabajo que duró dos meses y por el que el presidente de la empresa hasta premió a empleados leales.

Durante el gobierno anterior, en la misma máquina se invirtieron US$ 30 millones de los recursos provenientes de colocaciones de bonos soberanos, pero pese a ello siguen los problemas. Dicha inversión se hizo para el cambio de combustible del “horno III de clínker”, que permitió modificar el sistema de combustión (de modo a que no solo pueda trabajar con fueloíl, sino también con combustibles sólidos, como coque de petróleo).

Esta inversión salió del total de recursos que se inyectaron en el Gobierno de Horacio Cartes en INC, de US$ 80 millones de los bonos soberanos, pero que hasta ahora no dan los resultados prometidos.