DNCP pidió un informe a la INC sobre la paralización del Horno de Vallemí

El titular de Contrataciones, Pablo Seitz, señaló que la semana pasada pidieron un informe a la cementera del Estado, respecto a las publicaciones de este diario sobre la paralización de la mencionada máquina por problemas técnicos. El titular de la firma, Ernesto Benítez, todavía no respondió el pedido y también se mantiene en silencio respecto a las consultas de la prensa. ¿Hasta cuándo se tendrá materia prima para seguir produciendo cemento? es la consulta que Benítez evita responder.

El horno de Vallemí paró pese a que hace poco la INC invirtió millones casi G. 4.600 millones en su mantenimiento, por cuyos trabajos, el presidente de la empresa hasta premió a empleados leales. Durante el gobierno anterior, en la misma máquina se invirtieron US$ 30 millones de los recursos provenientes de colocaciones de bonos soberanos, pero pese a ello siguen los problemas.

Lea más: De nuevo paró el costoso horno de Vallemí de INC

La paralización del horno podría durar unos diez días, según explicaron tecnicos de la fábrica y en la INC se niegan a informar sobre esta situación. “Lo que pasó es una posible caída de hormigón en la boca de entrada (del horno). Tienen que entrar allí los técnicos para revisar y confirmar. Mínimo 10 días de parada vamos a tener porque, una vez que se repare, se debe hacer el proceso de calentamiento otros tres días más”, explicó uno de los técnicos.

El horno de la INC ya estuvo parado este año durante más dos meses para “mantenimiento”, desde julio hasta septiembre, pero pocas semanas después ya tenía problemas. Tras estar produciendo a medias, ahora vuelve a detenerse y los obreros culpan al titular de la empresa, Ernesto Benítez, por la paralización de la producción de clínker (materia prima del cemento).

Lea más: Leales al titular de INC cobrarán más de G. 266 millones solo este mes

La inversión que se hizo para el cambio de combustible del “horno III de clínker” fue de casi US$ 30 millones, con la cual cambiaron el sistema de combustión (de modo a que no solo pueda trabajar con fueloíl, sino también con combustibles sólidos, como coque de petróleo). Esta inversión salió del total de recursos que se inyectaron en el Gobierno de Horacio Cartes en INC, de US$ 80 millones de los bonos soberanos, pero que hasta ahora no dan los resultados prometidos.