Daños en Palacio de López, pese a que “los vientos no fueron muy fuertes”

Una tormenta fugaz pero intensa se registró ayer en horas de la tarde y generó daños en la zona de obras del Palacio de López.

De acuerdo con la meteoróloga de turno, Violeta González, los vientos rondaron los 47 km/h durante la jornada de ayer. En algunos puntos en los alrededores del microcentro de Asunción, como el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, el registro de Meteorología indica que el viento alcanzó los 70 km/h.

“Cerca del Palacio no estamos contando con la estación de la Costanera porque ellos están arreglando la fachada, por eso no funciona nuestra estación meteorológica. Vimos algunos videos grabados en la zona. Teníamos lluvia copiosa, pero los vientos no fueron muy fuertes para decir que tuvimos allí una ráfaga que fue muy intensa en la zona. También hay que tener en cuenta de qué material estaba hecho el andamio, el material allí en el Palacio”, dijo la funcionaria.

Obra encarada por Engineering

La obra de refacción fue adjudicada por más de G. 38.000 millones a un consorcio del que forma parte la polémica empresa Engineering, receptora de numerosos contratos públicos que han sido objeto de sospechas de corrupción.

Los trabajos de mantenimiento del Palacio comenzaron en septiembre de este año.