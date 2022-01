Raptores de joven serían los mismos que asesinaron a cuatro hombres en la zona

Como el menor de edad no llegaba a su domicilio su padre fue nuevamente por el camino rural y allí encontró que la camioneta tenía las puertas abiertas y el motor apagado. En el vehículo no estaba su hijo y se notó que el menor fue arrastrado por las evidencias en el sitio. El informe actual revela que el menor tiene 16 años y no 17 como manifestaron en un principio.

El hombre dio aviso a la Policía Nacional y los uniformados llegaron a la zona. Contaron con apoyo de los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

Se dividieron en cuatro equipos, policías y militares, además contaron con apoyo de un helicóptero. Uno de los grupos tácticos, estuvo muy cerca de los delincuentes que tenían al joven, por eso lo liberaron.

Fue a unos 3 kilómetros de donde había sido raptado.

El menor de edad fue encontrado por los policías y estaba maniatado y en estado de shock. Fue llevado a un centro asistencial de la ciudad de Yby Yau donde se constató que no tenía heridas.

Las sospechas de que los autores del rapto del joven de 16 años fueron los mismos que en menos de una semana asesinaron a 4 hombres en esa parte del departamento de Concepción son consistentes.

Es que el menor de edad trabajaba con Hugo Milciades Barboza Esquivel, de 40 años, quien fue asesinado con 10 impactos de balas el lunes último.