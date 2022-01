Flurona: ¿qué es y qué se sabe de ella?

El Dr. José Fusillo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, habló sobre la flurona, la infección en simultáneo de coronavirus y gripe, cuyo nombre fue creado en Israel, tomando la palabra “flu” que inglés significa gripe y rona, de coronavirus.

Conforme explicó el neumólogo, la doble infección no es nueva y se suelen dar casos, como en cualquier otro escenario donde varios virus circulan en un mismo periodo. “Las coinfecciones virales, no es la primera vez que van a ocurrir”, comentó.

Igualmente, mencionó que en nuestro país, ya se dieron casos similares en que las personas tuvieron al mismo tiempo covid-19 y dengue, covid-19 y tuberculosis ó covid-19 e influenza.

Lea más: Brasil investiga nuevos casos sospechosos de flurona tras confirmar seis

Fusillo también explicó que tener flurona no implica propiamente un caso más grave de coronavirus. “La gravedad va a estar dada más por el covid que la influenza o la gripe”, acotó.

En ese sentido, afirmó que las coinfecciones de coronavirus con otras enfermedades no son asociaciones frecuentes y que las personas que las contraen no son más susceptibles debido a ello. “Si la vemos, será de forma esporádica, y eso no aumenta la gravedad. Fundamentalmente, si no está vacunado, si es una persona con comorbilidades, eso siempre dará mayor gravedad”, explicó.

Casos inusuales de influenza

En otro punto, el especialista contó que actualmente en el país, se registran varios casos de influenza que no son propios de esta temporada. Señaló que muchos de los casos son de las personas que vuelven de viajes, entre ellos, los que fueron a Cancún de vacaciones.

Cabe recordar que desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmaron que la flurona no aumenta el riesgo de mutación del coronavirus. “Se trata de virus de especies completamente diferentes que usan receptores distintos para infectar, y no hay mucha interacción entre ellos”, destacó en rueda de prensa el epidemiólogo de la OMS Abdi Mahamud.

Lea más: Experto OMS: el “flurona” no aumenta el riesgo de mutación del coronavirus