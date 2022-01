ANDE alega inexistencia de robo de energía en propiedad invadida de Misiones

En réplica a la publicación de una denuncia radicada contra la ANDE, por supuesta promoción de invasión a una propiedad privada, instalación clandestina y robo de energía eléctrica, que fuera realizada por Balbina Irala Romero, domiciliada en la compañía Caje Kue del distrito de San Ignacio Guazú, departamento de Misiones, el ente comunicó por medio de una nota, que la colocación de columnas de cemento, tendido de cables conductores, la instalación de transformadores y suministro de energía eléctrica no estuvieron a cargo de funcionarios de la institución.

Alega que, según el informe de la Agencia Regional Misiones, con sede en San Ignacio, tras una verificación realizada el pasado martes, señala que dichas instalaciones no están conectadas a la red eléctrica de la ANDE, por lo que la línea no está energizada. Añade que no existe hurto de energía eléctrica. “La Asesoría Legal de la ANDE está realizando un seguimiento en cuanto a la denuncia presentada, para su trámite correspondiente”, finaliza.