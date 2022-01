Dinavisa recuerda que solo “autotest” de coronavirus es de venta libre

María Antonieta Gamarra, titular de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), recordó que las farmacias locales solo tienen autorización para la venta de autotest de coronavirus y no así de los test rápidos de uso profesional.

El recordatorio surgió luego de que en una fiscalización desarrollada por la institución se encontrara un lote de test profesionales que iban a ser vendidos al público.

Lea más: ¿Cómo hacerse un autotest rápido de coronavirus?

Según comentó, en la farmacia donde fueron halladas estas pruebas, las cajas fueron lacradas para que el producto sea devuelto al importador. No precisó si se llegó a vender o no algunos de estos test.

Autotest y test rápido

Por su parte, Jorge Iliou, vicedirector nacional de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), dijo a ABC Cardinal que las farmacias que vendan test antígenos de uso profesional se exponen a una sanción. “Las inspecciones estuvimos realizando y todavía no culminaron, pero si una farmacia vendió el test profesional afrontará un proceso”, acotó.

También recordó que la aprobación para la venta del autotest de coronavirus fue hecha por Dinavisa y en esta se diferencia entre autotest y test rápido. “Es importante aclarar que Dinavisa emitió una resolución para la comercialización de los autotest rápidos, hay diferencia con el test rápido que lo hace un profesional”, acotó.

Iliou explicó que, aunque ambas pruebas -la de uso doméstico y la profesional- buscan antígenos, los test profesionales requieren mayor precisión en su procesamiento y esta es la diferencia fundamental con el autotest. “Hay pasos a realizar, cuánto tiempo se espera, hay detalles finos que estarían en un idioma más científico”, resaltó.

Por otra parte, aclaró que los resultados del autotest son orientativos y que no sirven para solicitar reposos médicos. “El autotest rápido no sirve para reposo médico, no es válido, pero sí sirve para dejar de contagiar a la familia por ejemplo”, refirió.

Lea más: El autotest ayuda en la orientación para la detección precoz de covid-19