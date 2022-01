Restringen atención en Hospital de Ayolas porque médicos dieron positivo al COVID-19

El director general del Hospital Integrado de Ayolas, doctor Ramón Salinas, manifestó que tres médicos pediatras se encuentran de reposo porque dieron positivo al COVID-19. A raíz de la situación, pidió a la ciudadanía que necesite algún tipo de atención médica que recurra a las Unidades de Salud Familiar para consultar. Los profesionales asignados harán las evaluaciones correspondientes y, de ser necesaria internación, serán derivados al hospital para que se les realice el tratamiento conveniente. Consultas por controles no se podrán realizar hasta que se supere la situación.

Asimismo, mencionó que actualmente en Ayolas existen muchos casos de enfermedades respiratorias, principalmente en niños. En el área destinada para este tipo de enfermedades hay dos pacientes internados por COVID-19. Además, hay casos ambulatorios.

Por otro lado, el galeno lamentó el relajamiento social y el hecho de que ya no se use el tapabocas, el alcohol en gel, lavado de mano ni el distanciamiento social. A esto se le suma que muchas personas no completan aún las dosis de vacunación, pese a que en el hospital ayolense se cuenta con todas las vacunas y en buenas cantidades.