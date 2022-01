Supuesto mantenimiento destruye el atractivo Ykuá Kurusu

El mejoramiento y puesta en valor del histórico manantial, comenzó durante la gestión municipal de Orlando Rojas Villalba (PLRA). Sin embargo, con la asunción del nuevo intendente Derlis Molinas (ANR-HC) comenzaron los problemas en el Ykuá Kurusu, producto del abandono y la falta de limpieza del manantial que tiene una bomba de agua que hace circular el liquido por un caño para oxigenar y así los peces sigan viviendo.

Según los datos, la bomba de agua tuvo problemas porque no se limpiaba el filtro. Las hojas de los árboles se caen en el agua y tranca el sistema de cañería, no se oxigenaba el agua para que pueda sobrevivir los peces. Ese sistema necesita de limpieza de manera periódica.

Tras la protesta de los pobladores, el intendente Derlis Molinas ordenó el mantenimiento para que pueda funcionar nuevamente, pero en vez de mejorar el lugar, el Ykuá Kurusu fue alterado, se colocó un caño en medio del agua, una pequeño reservorio con ladrillos que según algunos visitantes ahora es un mamotreto y exigen al intendente volver a restaurar el lugar.

Lea más: Ykua Kurusu, atractivo turístico en pleno centro de San Juan Nepomuceno

Un poblador, Vidal Méndez, quien llegó acompañado de un turista, dijo que no entiende la idea de las autoridades municipales. Si el Ykuá Kurusu funcionaba bien con el sistema de bomba de agua, porque no sigue con eso. El Ykuá Kurusu es de todos los nepomucenos, no es de un sector político, los liberales no son los dueños ni los colorados, sentenció.

El intendente al ser consultado sobre el tema dijo que el sistema de caño que se instaló es para buscar oxigenación natural sin la utilización de motobomba. Al ser consultado si la bomba se daño o cual es el problema dijo que requiere limpieza permanente del agua para que pueda funcionar bien de esta forma. Dijo que un arquitecto se encarga del trabajo y que es solamente una prueba.