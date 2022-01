Vacunación debe volverse “obligatoria de alguna manera”, considera especialista

La investigadora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y bióloga Graciela Russomando resaltó que el ingreso de la variante ómicron del COVID-19 al Paraguay no evita la posibilidad de que se sigan registrando casos de delta, que es la que ocasiona los cuadros más graves y, por ende, un incremento de la internación.

En ese sentido, recalcó que la inmunización es el único camino para evitar cuadros graves. “Es una locura que la gente no se esté vacunando. Hay que vacunarse no solamente por hoy, por mañana o los próximos meses; hay que vacunarse para que dentro de unos años, cuando ingrese otro coronavirus, yo ya reconozca como agente infeccioso”, resaltó.

Lea más: Los test rápidos de COVID-19 solo sirven cuando hay síntomas, argumenta bióloga

Calificó de “una vergüenza” que apenas el 50% de la población objetivo haya recibido la vacuna antiCOVID y consideró que el Ministerio de Salud debe enfocarse en aumentar los números.

“Yo creo que al final hay que tomar medidas no populistas, hay que empezar a restringir el ingreso al que no esté vacunado; si ya le di mucho tiempo explicando que es importante que se vacune para no saturar este sistema de salud. Si ya la gente no entiende, hay que ver alternativas”, consideró.

Recordó que en muchos países ya no se permite el acceso de personas no vacunadas a eventos masivos, trenes y actividades que impliquen aglomeración. “No te vacunás, no entrás. No te vacunás, no te registrás o no te puedo seguir contratando incluso”, ejemplificó.

Dijo que en este momento de la pandemia “lamentablemente es una guerra” que debe enfrentarse de esta manera, para evitar un nuevo colapso de hospitales y muertes masivas. “La vacuna tiene que ser de alguna forma obligatoria”, enfatizó.

Lea más: Ineram: influenza y otras enfermedades respiratorias aumentan a la par de COVID