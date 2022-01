Intendente de Pilar despide a planilleros de la institución

Son 10 funcionarios a quienes no se le renovó el contrato por encontrarse sin funciones específicas. Así lo confirmó el intendente Fernando Ramírez, quien al asumir el cargo en una conferencia de prensa había manifestado que existía planilleros dentro de la institución municipal.

Fernando Ramírez dijo que luego de una evaluación exhaustiva de aquellos funcionario vinculados a la institución y que no cuentan con tareas específicas decidieron no renovar el contrato.

“Existían funcionarios que no prestaban tareas en particular, casos de planillerismo, por eso hemos resuelto para este ejercicio fiscal la no renovación de los contratos” señaló el ejecutivo municipal.

El intendente no descarta que en los próximos días más funcionarios sean cesados de sus cargos. “Se busca el legajo de cada funcionario, el trabajo que han realizado o han dejado de realizar y en caso de que se encuentren personas en la misma situación vamos a obrar de la misma manera” argumentó Fernando Ramírez.

En su mayoría los funcionarios se encontraban en la categoría de jornaleros y contratados, algunos con más de 6 años de antigüedad, como el caso de Ariel Alarcón, quien manifestó que se desempeñaba como encargado del cementerio de Pilar.

“Yo viví la peor parte, durante la pandemia no dormía, a cualquier hora yo tenía que estar dispuesto para que las personas entierren a sus muertos por coronavirus” explicó el exfuncionario.

Se quejó de la forma en que lo desvincularon, “Yo nunca fui planillero, siempre acudí a mi trabajo” indicó.

Comentó que habló con el intendente Fernando Ramírez y que este le había prometido que se encargaría del camión barrendero con que cuenta la municipalidad. “No se usa porque no hay nadie que sabe manejar y yo sí sé manejar” acotó el exfuncionario municipal.

Dijo que le duele mucho que Ramírez le haya dado ilusión y esperanza de continuar trabajando, y que sin embargo lo dejó afuera.

Ariel Alarcón señaló que tiene familia que mantener y con esta crisis actual es difícil de conseguir trabajo.