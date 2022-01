“Ancho” Ramírez reafirma su precandidatura para el TSJE y se deslinda del cartismo

El parlamentario liberal reafirmó esta mañana que tomó la decisión de presentarse para ocupar la vacancia que habrá en el Tribunal Superior de Justicia Electoral este año, tras la jubilación del vicepresidente Alberto Ramírez Zambonini. Agregó que ya empezó a conversar con algunos compañeros de la Cámara de Senadores, pero todavía no ha charlado con muchos líderes.

Cuando fue consultado sobre su vínculo con el cartismo, relató que en los años 80′ trabajó en una de las empresas del expresidente Horacio Cartes y luego de ello mantuvo una “relación de cordialidad con la persona que fue su patrón”. No obstante, aseguró que tiene muchas diferencias políticas bien marcadas con él, citando por ejemplo que él votó en contra de su reelección cuando estaba en la Cámara de Diputados.

Así también, acotó que si llega a ser Ministro del Tribunal, da la garantía de que no importa que tenga “simpatía con alguien”, eso no lo hará “adepto” a esa persona. “Creo que he demostrado fehacientemente que uno puede tener algún tipo de trayectoria personal, pero políticamente tengo mis propias posiciones bien definidas”, enfatizó en contacto con ABC Cardinal.

Finalmente, relató que recientemente realizó un doctorado y su tesis se basaba en analizar la figura de un viceintendente o intendente sustituto que reemplace al titular luego de que este, por algún motivo, deba dejar la jefatura municipal.

