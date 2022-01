Afirman que enfrentamiento con piedras en Carapeguá fue para dispersar a apostadores

El hombre que fue visto arrojando piedras hacia un grupo de aficionados del club Juventud Itapé, fue identificado como Alipio Sosa, hermano de Inocencio Sosa, miembro de la Federación del Noveno Departamento de Paraguarí.

Laura Sosa, hija de Alipio, dijo que su padre comenzó arrojar piedras sin intenciones de agredir a nadie específicamente, con la intenció de dispersar a las personas que querían agredir a su tío Pastor Sosa, quien guardaba el dinero de las apuestas por el partido disputado el domingo.

“Solo quiero aclarar que no fue mi padre Alipio quien comenzó y que en su ánimo ni el de su tío no está crear estos disturbios, porque no son esa clase de familia, los de Juventud perdieron la apuesta y por eso reaccionaron así”, dijo Laura Sosa.

Al final del partido, los apostadores del club Juventud supuestamente invadieron la vivienda y lanzaron latas de cerveza hacia la terraza donde se encontraban Alipio y Pastor Sosa. El primero bajó y la turba le agredió, afirmó Laura Sosa.

Alipio Sosa recibió varios golpes. Su hija dijo que no se presentó ninguna denuncia porque la familia no quiere tener problema con nadie, pese a que tienen identificados a los atacantes.