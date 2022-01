Fosa abierta sin protección genera preocupación a vecinos de San Juan Nepomuceno

La fosa en cuestión se encuentra en la vereda de una enorme vivienda en construcción sobre la calle Rivarola casi Capitán Figari en el barrio Sagrado Corazón de Jesús y aparentemente sería para el pozo ciego de la casa que comenzó a construirse hace varios años.

La construcción sería propiedad de un sojero de Alto Paraná quien se afincó en esta localidad identificado como Ernesto Engelwalt, quien no vive en el lugar y fue difícil conocer el porqué no manda a cerrar la fosa o por los menos a señalizar adecuadamente para que no represente peligro para los transeúntes o los animales. Los vecinos no quisieron que se publiquen sus nombres por temor a los propietarios de la casa en construcción abandonada.

Algunos vecinos manifestaron que si el dueño de la construcción no soluciona el problema, la municipalidad debería buscar la forma de obligar al propietario o a la empresa constructora a terminar la obra. Ni siquiera sabemos si la fosa en la vereda cuenta con el permiso municipal.

El hueco en horas de la noche es invisible prácticamente y puede causar desgracias para los usuarios de la calle en cuestión del barrio Sagrado Corazón.

Intentamos conversar con el intendente, Derlis Molinas (ANR-HC), para conocer si cuenta con un departamento de construcciones que pueda verificar la denuncia, pero tenía apagado su teléfono celular.