Ministro Arnaldo Giuzzio no estaba enterado de implementación del código QR

Este martes, el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, reconoció que nadie le comunicó sobre la implementación del código QR en las cédulas de identidad, así como tampoco a su viceministro, Daniel Centurión.

Si bien dijo que él no dio la orden para que se detuviera el proyecto, sino que fue la misma empresa Winner SRL la que comunicó que no había suficientes pruebas de seguridad, sostuvo que le parece bien que por ahora esta implementación quede suspendida.

“Lo mejor es suspender”

Giuzzio, quien habló luego de la ceremonia de egreso del VI Curso de Operaciones Especiales Motorizadas, dijo que es lo más correcto suspender y que recién una vez que se terminen de realizar todas las pruebas se inicie la aplicación del código QR en los documentos de identidad.

A consultársele por qué se dejó de lado el tema del chip en las cédulas, trabajo por el que ya se había licitado y se había pagado US$ 8 millones a una empresa, respondió que eso se detuvo porque había que pagar US$ 20 millones más y, además, actualmente están en un proceso de conversación con la empresa. “Hay una adenda prevista para los primeros meses de este año, para ir definiendo algunos puntos que tienen que ir adecuándose para que esto continúe; caso contrario, no vamos a poder hacerlo”, refirió Arnaldo Giuzzio.

Amenazas de demanda

Con respecto a amenazas de demanda de la empresa en cuestión por incumplimiento de contrato, advirtió que “el Estado paraguayo puede demandarlos si es que no cumplen”.

“Está en un proceso. Si se adecuan a los requerimientos actuales puede continuar; caso contrario, no. Hay aspectos relacionados a equipos entregados que no se adecuan a especificaciones técnicas previstas en el contrato”, detalló el ministro.

Sobre el código QR, reconoció que está siendo utilizado en el mundo y mencionó que “en este caso es solo para exponer datos y lo único que reflejaría es el contenido de la cédula”.

Están analizando la idea

Informó que actualmente están reuniéndose con los técnicos para que les expliquen y analicen cómo fortalecer la idea.

Puntualizó que Identificaciones depende de la Comandancia y fue esta la que no comunicó al Ministerio del Interior acerca de la iniciativa.

Resaltó que lo más importante de todo el asunto es la posibilidad de que las cédulas se emitan en el menor tiempo posible, tengan o no código QR.