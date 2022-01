Pequeños productores piden condonación de deudas por pandemia y sequía

Advirtieron que la situación puede “explotar” en el campo, si no reciben la asistencia correspondiente de diferentes instituciones del Estado. El ministro Bertoni prometió llegar a todos los productores pero evitó referirse al tema de las deudas, que corresponde definir a otras carteras.

Lea más: Sequía golpea fuerte a la agricultura campesina, alertan

El cuestionado dirigente de la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) Jorge Galeano fue uno de los primeros en plantear la exoneración de pagos e intereses a créditos otorgados a pequeños productores, exigiendo medidas “urgentes” y sin esperar siquiera que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) haga un relevamiento. Galeano es el mismo encabeza cierres calles céntricas de Asunción, lesionando derechos de terceros de libre circulación.

“No podemos esperar un relevamiento, este es un problema nacional”, dijo y planteó como “solución” la condonación de deudas, así como la construcción de pozos para garantizar el acceso a agua en las diferentes comunidades.

Lea más: Por falta de lluvias y sequía, situación en el campo “se está complicando”, según UGP

“Proponemos en este documento que vamos a entregar, la cancelación de los capitales e intereses de las deudas entregadas por la banca pública y privada en este contexto de pandemia y de sequía que afecta a la producción de la agricultura familiar campesina”, refirió Galeano.

Lea más: Productores agrícolas piden flexibilización tributaria ante sequía

Según sus estimaciones, en de unas 269.000 fincas dedicada a la agricultura familiar, consideran que las asistencia debería de darse a al menos el 30%, según sus cálculos, a unas 30.000 familias.

Lea más: Sequía dejó millonarias deudas a productores de San Pedro

Se sumó al pedido de condonación la dirigente Ester Leiva, que argumentó que en este momento es “imposible pagar la deuda, no hay posibilidad, no hay paraguayo que no quiera pagar sus deudas, pero en este momento, imposible”.

Amenazan de nuevo con salir a las calles y cierre de rutas

“Se tiene que crear un Fondo de Emergencia urgente y para eso se tiene que tocar únicamente la plata de Itaipú, plata de Yacyreta, si hay en las reservas del Banco Central para auxiliar y socorrer a miles de compatriotas, este es el momento”, planteó Galeano, como otra asistencia económica además de la solicitud de condonación.

Elvio Benitez, dirigente del Movimiento de Resistencia Campesina, planteó igualmente la declaración de emergencia ante la situación en el campo, que al contexto de pandemia se suma la sequía, otros fenómenos como las granizadas o temporales y las temperaturas extremas.

“Nuestro planteamiento es declarar emergencia en nuestro país, una emergencia nacional ante este grave problema, creo que eso amerita para que el Ejecutivo tenga poder, tenga libertad de acción para poder buscar recursos, con escasos recursos no vamos parchar está situación, va a ser difícil recuperarnos porque no es problema de una sola región”, agregó Benítez.

“Esto rápidamente tenemos que atender, no irnos en ‘no, vamos a revisar’, ‘no, vamos a enviar técnicos’, no pasa por ahí. Esta es una cuestión que puede explotar en este momento”, amenazó seguidamente.

Pese a las propuestas del Gobierno, dijo: “No estamos viendo una preocupación con fuerza desde el Ejecutivo para atender esta situación y así nomás, caemos otra vez en esta situación y nos va a hacer salir a las calles, ya haya conflicto de vuelta en las rutas”.

Entre sus pedidos, Benítez también solicitó una vez más considerar la implementación de un seguro agrícola, una promesa de todos los años.

Prometen asistencia personalizada

El ministro de Agricultura escuchó todos los reclamos y prometió hacer llegar la ayuda a todos, no solo a los pequeños productores, pero insistió en que no se pueden entregar recursos sin un relevamiento, ya que se tratan de fondos públicos.

Lea más: Pronostican persistencia de la sequía hasta marzo

“El Ministerio tiene sus reservas para actuar inmediatamente pero un insumo tiene que ser utilizado en tiempo y forma”, afirmó Bertoni, diciendo que esperan mayores condiciones de humedad en el suelo para promover la resiembra.

Indicó que han construido el año pasado alrededor de 1.000 pozos para pequeños productores, pero reconoció que “faltan quizás otros 1.000 más″ y que incluso deberían de empezar a reconsiderar implementar otros sistemas de abastecimiento y provisión de agua, ya que la perforación de pozos en algún momento alcanzará su límite.

Además de asistir con insumos, tales como semilla, combustible y otros, Bertoni dijo que el Gobierno ya se comprometió con excepciones impositivas y también recordó que el MAG ha venido entregando varios millones en asistencia a los productores.

“Saben muy bien acá todos, porque todos fueron beneficiarios de proyectos del ministerio, también el grupo de CNI y eso, recibió transferencia por más de 40.000 millones de guaraníes en el último período y ahora lo están recibiendo también”, refirió en lo que refiere a su cartera.

En lo que corresponde a funciones de otras instituciones, como ser atender el pedido de condonación, dijo que el MAG no tiene injerencia directa al respecto y que posiblemente junto con el Congreso podrían ver la manera de atender ese tipo de reclamos.