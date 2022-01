Seguridad en Asunción mejoró en los últimos meses, según subcomandante de Policía

A diferencia de lo que se denuncia constantemente e incluso lo que se ve en las imágenes de circuito cerrado compartidas por víctimas de hurtos, el comisario Gilberto Fleitas aseguró esta mañana que la situación de seguridad mejoró en Asunción.

Dijo que conversó con gremios, comerciantes del microcentro, cambistas y representantes del rubro gastronómico y todos le dijeron que “ha mejorado bastante” la seguridad en Asunción gracias al fortalecimiento de la presencia policial.

“Hace como tres meses y medio habíamos implementado unos planes urgentes y han traído, para nosotros, números muy positivos en el centro de Asunción”, aseguró en contacto con ABC Cardinal.

Teniendo en cuenta que se siguen registrando muchos hechos de violencia, alegó que la delincuencia es “dinámica” y los bandidos se adaptan cuando ven los cambios de estrategia de la Policía. Por ese motivo, adelantó que ya están elaborando un plan piloto urgente para combatir la violencia urbana.

Robo de cables: un trabajador con antecedentes

Así también, en cuanto al robo de cables de la Avda. Costanera, dijo que “la zona es muy peculiar” y el problema es que todos son sospechosos. También mencionó que muchos de los que cometen delitos como este son menores o, al ser delitos bagatelarios, recuperan la libertad rápidamente o tienen prisión domiciliaria. “Y la Policía no tiene capacidad de dar cobertura total a todos”, admitió.

“Esta mañana vamos a intervenir la zona (…) La Policía está trabajando con la empresa constructora (el Consorcio DR Costanera). Pero hay una situación que me informaron y también me preocupa, que es que el encargado de la empresa en esa zona es una persona con antecedentes. Me dijo el director que le informó a la empresa de tal situación y sigue operando”, detalló.

Así también, comentó que ya localizaron la zona donde mayoritariamente los adictos a drogas queman los cables para extraer el cobre. Informó que hace dos días hicieron una intervención en la cual se recuperó una cantidad importante de cables, que ya fueron devueltos a la empresa.

