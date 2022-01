Récord de inversiones de la ANDE durante 2021, con US$ 300 millones

La ANDE inauguró el miércoles último el mejoramiento de la iluminación de la avenida Guillermo Naumann, en San Bernardino, además de otras obras para el refuerzo de la red de media y baja tensión de la ciudad veraniega, informó el titular de la entidad, Ing. Félix Sosa. El mismo destacó en el acto que las inversiones en obras de infraestructura durante el 2021 fueron por más de US$ 300 millones.

Indicó que las inversiones se repartieron en US$ 143,5 millones en el área de distribución, US$ 149 millones en transmisión y US$ 10, 5 millones en otras ejecuciones, en las áreas comercial, telemática y otros.

Detalló que en materia de distribución, las inversiones correspondieron a ejecución de obras, con la instalación de 7003 transformadores; cambiaron 1.107 km de conductores trifásicos protegidos en 23 kV; construyeron y reforzaron 101 líneas en 23 kV; realizaron el mantenimiento integral de 294 líneas en 23 kV, entre otras acciones.

En el área de transmisión, indicó que las inversiones correspondieron a obras en 500 kV, tales como la construcción de la subestación Valenzuela, la subestación Yguazú y la línea doble terna desde la margen derecha de Itaipú hasta la futura subestación Yguazú 500 kV.

Así mismo mencionó que se tienen en ejecución otros trabajos como la restauración y modernización de la subestación San Lorenzo, ampliación de la subestaciones Parque Caballero y Puerto Botánico y construcción de la LT 220 KV Villa Hayes - Puerto Botánico - Parque Caballero; también, la construcción e interconexión de la subestaciones Santa Rita, Alto Paraná, Caaguazú, Villa Elisa, Buey Rodeo, entre otros.

Inauguración en Sanber

Sobre las obras inauguradas en San Bernardino dijo que fueron financiadas con fondos propios y beneficia a 12.000 habitantes y 50.000 visitantes, con una inversión de G. 9.747 millones.