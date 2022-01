Ordenan a bomberos acuartelarse ante aumento de incendios forestales

🚒🧯 Evitemos los focos de incendios, recuerda:

No quemar basura, cubiertas o cualquier tipo de residuos

No arrojar botellas de vidrio, ya que pueden originar un incendio debido al “efecto lupa”

No tirar colillas de cigarrillo encendidas

🔥Ante cualquier percance llamar al 911. pic.twitter.com/gS5TmuiyLk