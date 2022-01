RGD: Fiscala denuncia que intentaron impedir que presente apelación

“En el momento que trato de ingresar al sistema para presentar la apelación, encuentro que fui desvinculada de la causa. Esto sólo puede hacerse en el juzgado penal de garantías”, denunció la fiscala Sandra Ledesma respecto a la causa de denuncia falsa que lleva adelante contra el exdirigente deportivo Ramón González Daher, a quien el juez civil Enrique Sanabria otorgó libertad ambulatoria.

Explicó que todos los fiscales tienen acceso a un expediente electrónico. “Todo el día estuve vinculada. A la mañana presenté recusación y cuando quiero entrar a presentar la apelación encuentro que fui bloqueada”, informó en diálogo con el programa Mesa de Periodistas.

Dijo que sólo funcionarios del Juzgado, el juez o algún administrador del sistema del Poder Judicial pudieron haberlo hecho, por lo que solicitará que se haga una auditoría y que se investigue quién fue el responsable. “Voy a solicitar por nota que se haga una auditoría y se investigue quién. Tengo solo 24 horas para presentar la apelación. Mi plazo estaba corriendo y yo estaba bloqueada”, lamentó.

La agente del Ministerio Público informó que el Actuario pudo corroborar lo ocurrido y debió hacer unos trámites para que volviera a ser habilitada y de esta manera poder presentar al apelación.

“No me siento segura ejerciendo mi rol”

La fiscala admitió además que le llama la atención que un juez en lo Civil, en este caso Enrique Sanabria, quien finalmente resolvió beneficiar con medidas alternativas a la prisión a RGD, haya sido designado para interinar a la jueza Jennifer Insfrán (del fuero penal). Dijo que por este motivo presentó una recusación, ya que además se habla de un presunto vínculo entre el procesado y el magistrado interviniente.

“El 26 de noviembre se comunicó que solo podrán ser interinos los jueces de la materia. En la recusación que presenté pregunté porqué no se inhibió por sus presuntos vínculos. No me siento segura ejerciendo mi rol de representante de la sociedad en ese Juzgado”, manifestó.

“Procesalmente, lo que ocurrió hoy afecta, teniendo en cuenta que se le otorgó medidas alternativas (a RGD). Ni siquiera fue arresto domiciliario”, se quejó.

Alegó estar segura de que existe peligro de fuga con esta decisión. “No creo que se siente a esperar que se cumpla con esta condena. Por supuesto que existe peligro de fuga”, sentenció.