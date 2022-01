Juez rechaza chicana del exintendente Urbieta

La audiencia preliminar del exintendente Alejandro Urbieta Cáceres (PLRA) y otros acusados por lesión de confianza supuestamente ocurrida entre los años 2015 y 2019 estaba fijada para el 28 de diciembre del año pasado, pero la convocatoria fue recurrida por la abogada del exjefe comunal de Concepción, Diana Domínguez, situación que obligó a posponer la diligencia por tiempo indefinido.

“Jamás se ha señalado fecha de acusación ni se ha admitido la imputación presentada por la Fiscal, de ahí que sostenemos que no existe imputación porque esa imputación presentada por la fiscalía nunca fue admitida, ni mucho menos notificada, razón por la cual tampoco se cuenta con una calificación para saber que hecho punible se le atribuye a mi cliente y nunca se supo la fecha tope de presentación de acto conclusivo, ya que no puede suponerse ni adivinarse la fecha de presentación de acto conclusivo, la fecha tope para la acusación debe ser precisa e indubitable, no dejar a las suposiciones”, alegó Domínguez.

Argumento del juzgado

“En consideración a las expresiones vertidas por la recurrente, se observan los cuadernillos anexados al expediente principal, en los cuales, se han tramitado los incidentes que habían sido deducidos en la circunscripción judicial de Concepción, por los cuales, se habían remitido dichos incidentes a fin de que el órgano jurisdiccional que intervino en primer lugar, pudiera resolver estas cuestiones que se encontraban pendientes, una vez resueltos los incidentes con los recursos correspondientes, se ha dictado la providencia de fecha 02 de noviembre de 2021, de la cual se puede leer que se ha tenido por recibida el acta de imputación, al mismo tiempo se ha solicitado al Juzgado de Concepción remitan todas las constancias y actuaciones que se encontraban en dicha dependencia, es así que puede observarse que al día de la fecha, la providencia de admisión de la imputación se encuentra FIRME Y EJECUTORIADA sin que ninguna de las partes la haya recurrido”, argumentó el magistrado Delmás, al rechazar el recurso de la defensa.

Tribunal de Apelación debe resolver apelación

Ahora, Delmás espera que el Tribunal de Apelación especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado resuelva la apelación para poder fijar nueva fecha para la referida audiencia, donde debe resolver si los acusados serán o no juzgado en un juicio oral y público por lesión de confianza como solicita el Ministerio Público.

El 22 de marzo del año pasado, la fiscala Stella Mary Cano imputó a Urbieta por lesión de confianza en obras de desagüe pluvial, adoquinado y empedrado en la avenida Boquerón, a un costo total de G. 8.199 millones y en setiembre presentó la acusación correspondiente.

Además de Urbieta, están acusados el administrador de la comuna, Pedro Alberto Vera Escurra; el director de Obras, Arsenio Domínguez y el representante de la firma Conserpar, Rigoberto Vicencini Benítez.

Millonario perjuicio con obras precarias

La acusación revela que la comuna pagó poco más de G. 6.000 millones por los trabajos ejecutados -inconclusos aún- pero según pericia arquitectónica, el valor de la obra es de G. 4.466.652.327, por lo que el perjuicio ocasionado a la comuna norteña es de más de G. 1.596 millones.

“(...) en fecha 4 de enero de 2O21, el Arquitecto Mateo Nakayama , presentó su informe pericial del cual se desprende que, varios tramos de las obras no fueron ejecutadas a esa fecha, así como las irregularidades con que contaban las obras existentes; surge además del informe respectivo, la verificación de desperfectos, filtración de agua, fallas del suelo en las uniones entre adoquines, las cuales carecían de carga asfáltica, entre otros”, explica la acusación.

Otro punto cuestionado por el Ministerio Público es que la comuna bajo la administración de Urbieta obvió el plazo establecido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para la apertura de sobres para adjudicar la obra a Conserpar.

Tras meses de indefinición en que el expediente se convirtió en una verdadera “pelota tatá” entre magistrados de primera y segunda instancia de Asunción y Concepción, el 2 de noviembre del 2021, Delmás admitió la imputación y procesó a Urbieta.

Acto seguido, rechazó planteamientos de la defensa y convocó a las partes para la audiencia preliminar el 28 de diciembre.