Pobladores se manifestarán para pedir cese de bombeo de agua del Tebicuary

Según los datos, de la manifestación participarán miembros de la Asociación de Pescadores de Yuty, 3 de Mayo, departamento de Caazapá. También de Leandro Oviedo, Artigas y San Pedro del Paraná (departamento de Itapúa). La Pastoral Social de la Iglesia Católica de Yuty, 3 de Mayo y San Francisco, distrito de San Juan Nepomuceno, también apoya la movilización de los pobladores.

Bombeo del agua del Río Tebicuary hacia los arrozales secarán el cauce, denuncian

Según Rafael Ramírez, coordinador de la Pastoral Social de la Iglesia de Yuty, realizarán cierre intermitente de la ruta Py 08 a la altura del puente sobre el río Tebicuary, cuyo caudal está en una situación muy crítica y los arroceros de la zona siguen bombeando impunemente, sostuvo el poblador.

Bloque HTML de muestra

Ramírez dijo que la manifestación es genérica, contra todos los arroceros, no queremos sindicar a nadie en particular, pero queremos que se suspendan los bombeos. Hay prohibición de bombeo, pero ellos no respetan y los pescadores comprueban la irregularidad día a día, indicó nuestro entrevistado.

Julio Marecos, jefe de fiscalización del Mades, confirmó que actualmente en la cuenta alta del Tebicuary no se puede bombear por la situación crítica del caudal del río.

Tratamos de tener la versión del Ing. Oscar Ramírez, quien sería de la Asociación de Arroceros del Paraguay, pero el mismo no contestó su celular.