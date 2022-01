Disminución del aforo en eventos sería “el acta de defunción del sector”

“Esto sería el acta de defunción del rubro imaginense, ya estuvimos dos años sin trabajar y ahora que estamos tratando de salir adelante que vuelvan a restringir sería terminar con nosotros. Esta situación ya es insostenible”, expresó Samaniego.

Al mismo tiempo, resaltó que en este momento son un rubro “en quiebra”, que está tratando de salvar lo que con tanto sacrificio y esfuerzo construyeron. “Son 27 años de sacrificio y me estoy quedando sin nada y de nuevo aparecen las improvisaciones”, expresó.

Lea más: ¿Cuáles son los shows que podrían verse afectados por reducción de aforo?

Dijo que el Gobierno sigue sin ayudar a este sector que fue uno de los más golpeados por el COVID-19. “Imaginense lo que pasa con el tema de los créditos blandos que nos iban a dar, a cuatro meses de que entró en vigencia la ley, son casi nulos los otorgamientos de créditos. Ahora que pedimos que se hagan algunas modificaciones a los requisitos, esperamos llegar a la gente que está pasando muy mal”, indicó.

Samaniego expresó que si el Gobierno pretende implementar nuevas restricciones a los eventos, debe ofrecer empleo a este sector. “Si lo quieren implementar van a tener que darnos trabajo en Mburuvicha Roga, porque de qué vamos a vivir. En dos años de pandemia no hemos tenido nada, ni una sola ayuda de ellos”, expresó.

Resaltó que este tipo de medidas deben ir acompañadas con un plan económico, porque el sector de eventos ya no puede aguantar otra restricción a sus actividades.

Lea más: Carnet “fan seguro” , el plan para evitar reducción de aforo en eventos

“Si el gobierno vuelve con restricciones debe venir acompañado de un plan económico para el sector, pues caso contrario es inviable esta propuesta. La gente del rubro eventos ya no puede, no es no quiere, acatar esas disposiciones. Nuestra familias dependen de eso y como le vas a decir a la gente que no trabaje y ¿qué van a comer?, ¿de qué van a vivir?, ¿el agua y la luz cómo van a pagar?”, enfatizó.