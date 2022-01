Electrocución en Costanera: ANDE habla de materiales de mala calidad y falta de mantenimiento

Ricardo López, jefe del área de Reclamos de la ANDE en Asunción, acudió a hacer el peritaje tan anunciado por la Municipalidad de Asunción este martes. Según aseguró insistentemente la Comuna, este peritaje serviría para determinar quiénes fueron los responsables del lamentable accidente en el que perdió la vida la joven Helen Monserrat Recalde, de 18 años.

Sin embargo, a la hora de la verdad, el técnico Ricardo López aclaró que no podrá determinar quiénes fueron los responsables del hecho, pues la instalación ya se tocó.

Por tanto, solo podrán basarse en presunciones para saber cuáles fueron los factores que llevaron al accidente fatal.

La promesa no se cumplió

Así, queda en aguas de borraja la promesa del jefe de Gabinete de la Municipalidad, que hasta ayer prometía que con el peritaje se determinaría a los responsables del hecho.

El técnico de la ANDE explicó que cortará la conexión eléctrica y aislará esa columna, dejándola sin funcionamiento, aunque las demás seguirán funcionando.

“Yo ya no me puedo responsabilizar así como está, porque ya se tocó. De hecho que mantenimiento le falta, eso es categórico. Si tiene un buen mantenimiento no va a tener una cantidad de tierra acá. Los cables y caños tienen que estar libres”, expresó el profesional.

Columna de lata

Señaló que hay varios motivos que pueden ser los posibles factores por los que esta columna sufrió una descarga eléctrica. “Esta es una columnita de lata, la más común. Al hacerle el boquete abajo para introducir el cable, se forma un hilo que rebana este aislante. Al rebanar, ya pierde aislación. Cuando prendés, tu equipo se calienta y fácilmente descarga. Con el tiempo fue perdiendo aislación y descargó por el metal”, explicó el profesional como uno de los factores que -se presume- generaron el mal funcionamiento de la instalación que derivó en la electrocución de la joven.

López enfatizó que el mantenimiento se debe hacer normalmente, más aún porque los equipos funcionan prácticamente 16 horas todos los días.

“Ya es difícil determinar responsables, solo presunciones vamos a hacer sobre cuál pudo haber sido el motivo por el que se descargó. Yo sugiero que se cambien todas las columnitas, que se pongan unas de mayor calidad que son las galvanizadas. Estas son de lata”, precisó López.

Materiales de mala calidad

En cuanto a los factores de la descarga, el profesional citó que fueron el paso del tiempo, la falta de mantenimiento y los materiales de mala calidad para estos reflectores.

“Nosotros al menos en la ANDE no usamos este tipo de columnitas. Tiene que ser urgente la remodelación para que no suceda más esto”, remarcó.

Señaló que ahora se entregará un informe a la Fiscalía, que ya tiene su declaración y fotografías del estado de la instalación.

En paralelo, por parte de la empresa Seguridad Eléctrica Paraguay, que fue contratada por la Municipalidad para realizar el peritaje, Humberto Berni explicó que observan a primera vista que en el tablero hay un esquema de conexión de puesta a tierra, un sistema “ya perimido en el mundo y que no está recomendado su uso”, dijo el técnico.

Esto significa que la distribución interna de la electricidad es arcaica en términos de seguridad eléctrica.

Ausencia de conductor a tierra

Para el técnico Humberto Berni, el motivo del hecho es claro: ausencia de conductor de tierra de protección.

Por tanto, Berni recomendó complementar lo que está faltando, que es la conexión a tierra de toda la parte metálica.

“La otra opción sería poner una columna galvanizada, pero independientemente ambos son materiales de conducción que deben tener protección a tierra”, dijo.

Aconsejó una actualización, pues “a simple vista se ve que no hubo mantenimiento”.

Tensión de contacto

Explicó que hay dos maneras de recibir choque eléctrico: el contacto directo con algún objeto que en condiciones normales conduce la energía o indirecto, cuando conduce la energía en situaciones anormales. “Lo que mató a la compatriota fue una tensión de contacto. Si tenía el conductor a tierra de protección, iba a ayudarle”, dijo el profesional.