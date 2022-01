Jueza descarta anular imputación contra RGD

“Siguiendo con lo establecido en el Código en cuanto a las nulidades, estas deben estar expresamente señaladas, circunstancia que no se da en este caso ya que la nulidad del acta de imputación planteada por la defensa no encuentra base en la presente causa, no existe inobservancia de ningún principio ni ley, la nulidad planteada no tiene origen en la Constitución, el Derecho Internacional vigente ni en el Código de Procedimientos Penales, por tanto el acta de imputación no reviste la característica de un acto nulo”, argumenta la magistrada, actual interina de su colega Rolando Duarte.

Lea más: Imputan a RGD por cheques robados y piden su prisión

La imputación presentada por la fiscala Natalia Cacavelos fue admitida por el juez de Garantías Gustavo Amarilla Arnica -interino de Duarte en la primera quincena de enero- quien procesó a RGD por los supuestos hechos punibles de quebrantamiento de depósito, en calidad de instigador, y extorsión (autor).

Audiencia de medidas, pendiente

El exdirigente de la Asociación Paraguaya de Fútbol fue convocado por el magistrado para el jueves 13 de enero, a las 08:30, para la audiencia de imposición de medidas, en la que se debe analizar el pedido de prisión preventiva que hizo la Fiscalía, Sin embargo, esta audiencia no se pudo realizar debido a los incidentes previos planteados por la defensa del procesado.

Lea más: Juez admite imputación y convoca a RGD para analizar pedido de prisión

La nueva causa contra González Daher se inició tras una denuncia del empresario Alberto Antebi. Este es una más de las presuntas víctimas del condenado a 15 años de cárcel por usura grave, lavado de dinero y denuncia falsa, a las que el exdirigente de fútbol les retenía cheques a modo de garantías para los pagos de los préstamos con intereses excesivos.

Según la imputación de la fiscala Natalia Cacavelos, el 8 de febrero último RGD habría tenido acceso al Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos del Primer Turno de la Capital, mediante un tercero. Esto fue con el fin de la sustracción de tres cheques originales, del Banco Atlas los cuales habrían sido entregados bajo acta, como evidencia de la causa de la acusación de lavado de dinero.

Entre junio y julio, los cheques denunciados como desaparecidos habrían sido entregados por Ramón González Daher a Alberto Helfon Antebi Duarte, en el domicilio de González Daher, en Luque. Esos cheques fueron recuperados por Antebi cuando realizaba el pago de parte de su deuda con el exdirigente deportivo.

Según datos proveídos por la Fiscalía, la entrega de los cheques originales por parte de Ramón González Daher, habría tenido lugar en el marco de un proceso de refinanciación de deuda. El señor Alberto Helfon Antebi debía efectuar una contraentrega de nuevos cheques de fechas más recientes, pero por montos superiores a los de los cheques devueltos.

Lea más: Víctima dice que RGD le canjeó cheques robados del juzgado

Así también, según señalan las fuentes, entre los 120 cheques que fueron incautados durante los cinco allanamientos realizados en Luque y Asunción, se detectó uno, millonario, a nombre de Alberto Antebi.

Se habría cotejado la desaparición de evidencias, y se constató mediante Auditoría, la desaparición consistentes en 471 cheques. Esta situación ha sido advertida al momento de la remisión del Expediente Judicial al Tribunal de Sentencias.