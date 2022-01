Itapúa: denuncian ante Fiscalía a exintendente cartista por aparentes irregularidades en su gestión

El intendente Luis Arriola (Alianza) formuló la denuncia ante el Ministerio Público. La causa está caratulada: exintendente Jorge García Centurión sobre supuesto hecho punible.

Esta denuncia se realizó ante la presunción de irregularidades en la administración, malversación de fondos públicos y aparentes obras fantasma durante la gestión de García Centurión al frente de la institución municipal, manifestó el actual Intendente de General Artigas.

Hay refacciones en instituciones educativas que nunca concluyeron y quedaron en la ruina. Sin embargo, la totalidad del dinero presupuestado se retiró de la Municipalidad para la ejecución de las obras. “Ahora estamos realizando una auditoría externa, decidimos optar por eso, ya que la Contraloría es una institución altamente corrupta”, agregó Luis Arriola.

Dice que es persecución política

Por su parte, el exintendente Jorge García manifestó que esto se trata solamente de una persecución política. “Lo que están buscando es desmeritar mi gestión, buscaron eso desde el inicio de la campaña política. Yo estoy con la conciencia tranquila y con todos los documentos en regla, hice bien mi trabajo en el periodo”, sostuvo el exadministrador.

García también dijo que en caso de que lo convoquen, está dispuesto a colaborar con la Justicia. Aclaró que la auditoría realizada en el 2020 fue solicitada por él mismo, y que en ese momento no se encontraron irregularidades. “Tuvimos algunas observaciones, no hubo faltante de dinero”, concluyó.

Denuncia se derivó a Fiscalía General

El fiscal Ever García, de San Pedro del Paraná, fue quien recepcionó la denuncia, y mencionó que la remitió a la Fiscalía General. “Ellos van a decidir si dejan la causa a mi cargo o a la Unidad de Delitos Económicos. De malversación no podemos hablar, ya que la investigación aún no arrancó”, indicó el investigador.

La Municipalidad de General Artigas tiene una deuda que supera los G. 1.500 millones. A esto se suma el estado en el que encontraron la flota de vehículos y maquinarias municipales. El actual intendente también lamentó la falta de un corte administrativo.