Tomógrafo “inaugurado” por Marito hace dos meses, continúa sin funcionar

Se trata del primer tomógrafo por emisión de positrones, o Pet Scan, del servicio público de salud y está instalado en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). El costoso equipo garantizaría el acceso a importantes estudios a quienes no pueden pagar los análisis en un sanatorio privado. Sin embargo, dos meses después de su presentación, usuarios constataron que el tomógrafo no está funcionando.

Se trata de un tomógrafo necesario para personas con un tipo especial de cáncer, que necesitan realizarse estos estudios para avanzar en sus tratamientos. Actualmente ellos deben pagar unos G. 10 millones en el sector privado, monto que no es accesible para muchas familias.

Es por ello que cuando se daba la noticia, hace dos meses, de la inauguración del tomógrafo por emisión de positrones, muchas familias se esperanzaron en conseguir acceder a este estudio. Incluso, el propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, fue al acto y luego posteó la fotografía en sus redes sociales, haciendo alarde del “logro”.

“El oncólogo de mi papá me pidió el estudio y busqué en internet dónde se hacía y vi esta publicación (...) Consulté y resulta que recién en dos o tres meses y ni siquiera saben si van a tener. O sea, para qué hacen todo ese circo de la inauguración, si después no vamos a poder acceder a ese servicio”, criticó Graciela Perello, ciudadana. “Es una vergüenza realmente, creo que esto hay que hacerle saber a la gente (...) todavía no licitaron los reactivos, ni siquiera eso, porque los pacientes necesitan los reactivos para hacerse el estudio”, expresó. “Es un equipo de 3 millones de dólares y está haciendo polvo”, añadió.

Así como Perello, muchos familiares se llevaron la misma decepción al ir hasta el lugar buscando el servicio.

No tienen permisos para usar el tomógrafo

Desde la institución reconocen que el servicio no está activo debido a la falta de autorización por parte de la autoridad radiológica nuclear de nuestro país, lo que consideran requisito indispensable para la seguridad, tanto de funcionarios como de usuarios. Aseveraron que sí ya han hecho las gestiones para solicitar el permiso correspondiente, pero hasta el momento aún no lo han conseguido.

El encargado jefe del departamento de ingeniería biomédica, doctor Pedro Galván, explicó: “Entendemos que los pacientes estén ansiosos, ya que va a ser el primero en el sector público. En noviembre inauguramos la estructura más que el servicio porque esto conlleva normalmente un montón de control”. Comentó que peritos y fiscales deben revisar si cumplen con los requisitos técnicos. Agregó que además deben invertir en formar recursos humanos.

Asimismo, Galván comentó que la inauguración se dio por cuestiones ajenas a él. “Donde manda capitán, no manda marinero... cuando está la infraestructura, los que aportaron algo para la terminación lógicamente querían inaugurar y bueno, nosotros ahí estamos fuera de contexto, porque nosotros somos técnicos, no somos figuras políticas”, dijo.

Finalmente, Galván indicó que tienen la expectativa de que para febrero se pueda habilitar el servicio.