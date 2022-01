Irrupción, el libro de Julio Mazzoleni sobre su gestión en pandemia

El Dr. Julio Mazzoleni escribió un libro que se denomina “Irrupción”. El prólogo es del Dr. Guillermo Sequera.

El análisis escrito en primera persona describe al Ministerio de Salud dominado por la pandemia, pero con desafíos propios de una cartera tan sensible.

Contiene, según su autor, crisis, anécdotas, maniobras de proyectos, planes e interacción con muchas personas.

“Creo que es la narración de un momento muy particular de la historia de un testigo privilegiado. Es un relato puro no manipulado ni tergiversado, seguramente con mi visión y subjetividades”, apuntó.

Sin sesgo económico, político o partidario

Son “partes de alguien que no tiene un sesgo económico, político o partidario, un outsider, yo no estoy afiliado a ningún partido. En mi discurso inaugural establecí que no haría como un trampolín político, sino para cumplir una tarea”, aseguró.

Explicó que “el outsider tiene ventajas, hace sacrificios en términos de esfuerzos de grandes reformas, que muchas veces no tiene el tiempo que aspiran los políticos”.

Y añadió, “no tienen el retorno político electoral que requieren los políticos profesionales para determinadas políticas públicas”.

El exministro de Salud analizó de manera objetiva algunas crisis y estableció claramente las valoraciones, que han sido interesadas y no del todo imparciales, según admitió.

“Reconozco muchos problemas de malas prácticas, pero las cosas en su lugar. Hago hincapié con normativas jurídicas, que muchas veces son dejadas de lado por la noticia encima de la verdad”, reveló.

En lenguaje sencillo

Argumentó el exsecretario de Estado: “el libro escrito en lenguaje sencillo, orientado a dar un cierre a mis amigos, familia y gente que me apoyó y les debía un reporte. No salió antes porque estaban en juego intereses del Estado que podrían haber puesto en peligro la provisión de vacunas”.

El reconocido reumatólogo, amigo de Mario Abdo Benítez, ejemplificó: “existían muchas explicaciones y gestiones en curso que debían manejarse con confidencialidad, y no podíamos decir por qué no llegaban las vacunas”.

El desarrollo de las negociaciones tiene que ver con “cuestiones externas e internas que entorpecieron ese proceso. Creo que el libro con el prólogo del doctor Guillermo Sequera resume la intención y alcances de la obra”.

Según el reconocido médico, su obra busca proveer elementos de juicios para que la gente siga discutiendo temas trascendentales como la salud pública.

Dónde se puede encontrar

El libro se vende en todos los locales de El Lector y cuesta G. 100.000.