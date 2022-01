Mipymes no aceptarán nuevas restricciones por COVID: deben pagar préstamos

“No podemos aceptar un retroceso y todos estamos en la misma línea”, enfatizó esta mañana la representante de las mipymes sobre las posibles nuevas restricciones que está planificando el Gobierno para detener esta nueva ola.

“Se viene el momento de pagar los préstamos y no vamos a volver a pagar”, lamentó en contacto con ABC Cardinal. En ese sentido, contó que después de dos años y tras la última refinanciación del 2021, en este 2022 ya obligatoriamente deberán pagar las deudas contraídas para sostenerse económicamente en la peor etapa de la pandemia.

La empresaria aseguró que ya no existe la posibilidad de volver a pedir una refinanciación y las restricciones implicarán una afectación económica muy elevada y el Gobierno no da ninguna alternativa. “No podemos tirar una economía particular que está tambaleante todavía, que viene desesperada”, enfatizó.

Cáceres también consideró que en esta etapa de la pandemia, en que ya se conoce más al COVID, lo único que se debe hacer es fortalecer las recomendaciones sanitarias como el uso del tapabocas, el lavado de manos y, por supuesto, las vacunas.

“No vamos a acatar porque ya no podemos, económicamente hablando”, finalizó la trabajadora, descartando por completo el acatamiento de nuevas restricciones.

