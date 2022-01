Vecinos de San Antonio se manifestarán pidiendo provisión de agua a ESSAP

La medida de protesta obedece a la falta de agua, desde hace casi tres meses, y el hartazgo de los usuarios, que no encuentran respuesta de las autoridades. Los lugareños pasaron las fiestas de fin de año sin una gota de agua, denunciaron.

“Es una vergüenza el servicio de la Essap, no tenemos agua hace más de tres meses y ahora nos llega la factura con sumas elevadas. Yo venía pagando poco más de G. 16.000, porque no tengo agua y este mes la factura es de G. 50.000. Esto es un robo y no voy a pagar”, expresó la usuaria Nunila Peña.

Agregó incluso, que desde que asumió la administración de la aguatera la Essap, se iniciaron los problemas de la falta de agua. En la época de la Junta de Saneamiento, el servicio no tenía inconvenientes, sostuvo.

Los usuarios esperan que las encargados de la municipalidad se ocupen del tema y busquen una solución al problema de la falta del vital líquido en gran parte de la ciudad.

No descartan solicitar la recuperación de la Junta de Saneamiento, que fue despojada mediante un decreto del Poder Ejecutivo, durante la presidencia de Horacio Cartes.

Essap atribuye la falta de agua a conexiones clandestinas

Responsables de la Essap indicaron que en varias ocasiones el problema de la falta de agua es a consecuencia de conexiones clandestinas. Pero, no se ven labores para detectar a los supuestos usuarios “mau”.

Además indican que existe mucha morosidad. “Hay usuarios que se resisten a pagar, porque casi nunca tienen agua y además se cuestiona el elevado monto de las facturas, algunos no tienen medidor y los montos varían cada mes”, expresaron las autoridades.

