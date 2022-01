Niños necesitan de clases presenciales para interactuar con sus compañeros, afirman

La Lic. Rossana Peña, de la Sociedad Paraguaya de Psicopedagogía, considera que las clases presenciales son importantes para el aprendizaje de los niños, atendiendo que estos necesitan de la interacción con sus pares. “Hay cuestiones como la interacción entre pares que es importante”, sostuvo.

No obstante, aclaró que “depende mucho de la condición de los niños de que pueda asistir. Dependemos también de las vacunas”.

Peña, igualmente, resaltó que con los niños más cumplen con los cuidados sanitarios, ya que no quieren poner en riesgo las clases presenciales. “Son los que se cuidan de verdad porque no quieren estar encerrados; no quieren estar sin la interacción sin sus compañeros. Aprecian mucho la dinámica escolar”, expresó.

El Ministerio de Educación había anunciado que la intención es que el año lectivo 2022 se lleve a cabo solamente con clases presenciales, tras la vacunación de los niños contra el covid-19. Sin embargo, anunciaron que también se ejecutará este año el sistema híbrido, que incluye la modalidad virtual.

Aprendizaje en pandemia

Los padres identificaron problemas de aprendizaje en los niños, que –según explicó– se dan por la falta de asistencia a clases presenciales y por la nula interacción entre alumnos.

También refirió que el contexto familiar, como los duelos y cuestiones laborales de los padres, inciden en el aprendizaje del niño.

“Se ve un desfasaje, por lo tanto, es necesario ver un poco cuál es la dificultad. Si es una dificultad de aprendizaje o es algo de la pandemia, o si debe respetar el ritmo de aprendizaje de cada niño”, sostuvo.

“A pesar de todos los padres, maestros y los niños están haciendo lo máximo posible para poder llegar a ese aprendizaje que se desea”, agregó.

Recomendaciones

La psicopedagoga señaló que el desfasaje que se observa en cuanto a aprendizaje es de unos tres años aproximadamente. Agregó que “este impacto social va a tener su tiempo”, atendiendo la incertidumbre que existe en torno a la duración de la pandemia.

En ese sentido, recomendó a los padres continuar con el acompañamiento a los niños y, por sobre todo, recurrir a profesionales para un asesoramiento.

También subrayó que resulta importante para el niño la organización en la casa, con la rutina, los horarios de sueño y la comida. Otra de las recomendaciones que dio es escuchar y conversar con los chicos.

En cuanto a lo escolar, señaló que los padres deben respetar los momentos en que los niños realizan sus tareas. Asimismo, indicó que si las mismas son muy extensas, se deben fraccionarlas en dos períodos, ya que es “contraproducente” que los chicos pasen horas frente a las computadoras.