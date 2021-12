Docentes no vacunados: MEC propone que se los someta a test rápido cuando clases sean presenciales

El calculo estimativo que tienen las autoridades es que cerca de siete mil docentes no se vacunaron hasta ahora contra el Coronavirus. Al respecto, Brunetti fue claro: “No podemos obligar al docente si no lo quiere hacer” (esto con relación a que se vacunen o no).

Agregó que la política del MEC es dotar de las condiciones requeridas para que docentes, alumnos y padres estén vacunados, y haya seguridad sanitaria. De momento sigue firme la postura que todos los alumnos deben volver a las aulas.

Como estrategia, el ministro dijo que se le practicaría cada 15 días un test PCR o uno rápido a los maestros no vacunados. Aclaró que por ahora es una opción que se evalúa.

En contrapartida celebró que más del 90 % de los educadores, sí ya se vacunó. Cree que los que se niegan lo hacen por temor a los biológicos.

50 % de alumnos matriculados y en edad habilitada ya están inmunizados

Como otro punto que destacaron desde el MEC en su rendición de cuentas anual, se indicó que gracias a la campaña “Me vacuno en mi aula”, más de 280 mil integrantes del tercer ciclo y de la educación media se inmunizaron. Por lo menos es el 50% de los matriculados.

Racionalización de gastos para invertir en infraestructura y kits

Dentro de un plan de racionalizar los recursos económicos, en el área del pago de alquileres, Brunetti se encontró con cuentas de más de G. 20 mil millones para mantener locales.

Con una revisión, se pudo reducir y ahora se pagará solo G. 13 mil millones. El ahorro es casi de un millón de dólares. El objetivo es usar ese monto para infraestructura de instituciones educativas, reparaciones, compra de mobiliarios, y preparar los kits escolares.

Esto se logrará con licitaciones transparentes, dijo el secretario de estado. A propósito comentó que están en pleno proceso los kits, con su embalaje y luego distribución. “No hacemos compras de mas, sino que le pedimos a los proveedores que tengan una reserva”, entonces solo si se necesita , se compran, indicó el ministro.

En su balance sobre kits escolares señaló que en este 2.021 se distribuyeron 1.385.544, con más de G. 160 mil millones de inversión.

Recordó que en depósitos encontraron cuadernos y lápices sin uso que ahora se están utilizando para lo kits del año que viene.

Jornada escolar extendida e intentar disminuir brecha digital

El ministro de Educación anunció que en 132 distritos, alcanzando a 300 escuelas, se busca un modelo educativo con la jornada escolar extendida. Como novedad dijo que cada institución tendrá un televisor de 55 pulgadas con internet, y equipos tecnológicos. Todo esto con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo que viene con baja ejecución desde el 2.017.

Brunetti reconoció que falta mucho para cortar la brecha digital. Sin embargo, mencionó que ya se invirtieron G. 148 mil millones para el beneficio de 615 mil estudiantes de 2 mil instituciones, que ya tuvieron la conectividad.

El MEC apuesta a una inversión de U$D 3 millones de dólares para mejorar los servidores como el data center para los contenidos educativos y datos del MEC.

Autoridades dijeron que comités de riesgo coordinan con direcciones para que aquellas casas de estudio con problemas edilicios estén a punto y con medidas sanitarias para el protocolo. También se pretende crecer con las aulas hospitalarias y fortalecer la educación indígena.

Inversiones en capacitación docente

Capacitaron a docentes y reforzaron los institutos de formación con laboratorios nuevos por mas de G. 1.529 millones. Este año hubo 7.026 postulantes. Se instalaron más de 200 tutores para la formación. Además, se contaron con nuevos formadores técnicos a través de la Universidad Nacional de Asunción.

Agregó que el Fondo para la Excelencia de la Educación y la investigación (FEEI), financiará con casi U$D 30 millones el fortalecimiento de la educación técnica. Más de 35 mil docentes participaron del Concurso de Oposición. De ellos, el 84 % estarán en el banco de educadores elegibles, dijo.

Sobre otros modelos, el MEC contrató a 2.300 docentes especializados para la primera infancia, con una inversión de G. 47.600 millones. Además se compraron 187 parques infantiles tanto para escuelas del interior como para zonas urbanas. La inversión fue de más de 2.800 millones.

