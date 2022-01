MEC: no habrá segregación entre vacunados y no vacunados para clases en 2022

Sosa conversó este martes con ABC Cardinal y reiteró que las clases de 2022 serán 100% presenciales, ya que se garantiza un mejor aprendizaje que con la modalidad híbrida o virtual.

“Las clases de este año van a ser 100% presenciales. El calendario fue difundido el año pasado. Iniciamos el 21 de febrero en escuelas públicas. En las escuelas privadas y subvencionadas, algunas inician el 21 y otras antes (...) Estamos imprimiendo materiales. Los primeros meses serán de retroalimentación. Daremos todo un soporte con material impreso y lo disponible en el portal web”, explicó la viceministra.

Sosa informó además que no habrá segregación alguna entre vacunados y no vacunados. Todos podrán asistir a las clases presenciales sin exigencia particular alguna. La viceministra recordó que el Ministerio de Salud prevé vacunar a niños de entre cinco y 11 años en los próximos días.

En el caso de los docentes y funcionarios administrativos de las escuelas y colegios aún no se definió si se les pedirá o no carnet de vacunación para poder asistir a sus puestos de trabajo. Sosa dijo que eso dependerá del Ministerio de Salud.

Como dato adicional, la viceministra manifestó que, al ser presenciales las clases, los kits de alimentos que se repartieron entre 2020 y 2021 ya no se volverán a entregar, sino que los estudiantes volverán a alimentarse en los centros educativos.

Sosa añadió que portar tapabocas también quedará como responsabilidad individual y que cada alumno será responsable de llevar las mascarillas a clase. “Eso queda a cargo de las familias (tapabocas). Estamos insistiendo como Estado en más de 147 mil millones de guaraníes en útiles escolares (...) El año pasado, el tapabocas fue proveído por cada familia. Forma parte del protocolo de ingreso a la escuela. La comunidad educativa está preparada para el cumplimiento de los protocolos”, finalizó la viceministra.

A finales de diciembre, Sosa contabilizó en unos 90.000 los docentes vacunados e indicó que en los primeros meses del año se enfocarán en la pérdida de aprendizaje que pudo haberse dado a raíz de la virtualidad durante la cuarentena estricta por la pandemia del COVID.