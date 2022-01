Otras 18 muertes y casi 4.000 casos nuevos de covid

Con los 18 fallecidos de hoy suman en total 16.953 muertes en lo que va de la pandemia en nuestro país. En tanto que los casos confirmados llegan a 532.648.

El desglosamiento de los fallecidos es como sigue: se tuvo un muerto de entre 20 y 39 años (no vacunado), cuatro muertos de entre 40 y 59 años (1 dosis completa, 3 no vacunados) y 13 muertos de entre 60 años y más (5 dosis completa, 3 dosis incompleta, 5 no vacunados).

Se tuvieron 6 muertes de mujeres y 12 hombres. Oriundos de Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Concepción, Guairá, Cordillera y Central.

Este sábado se tienen 717 internados de los cuales 146 personas están luchando por su vida en la Unidad de Terapia Intensiva. De esta lista, 74 personas no están vacunadas, 45 internados están con dosis completa y 27 personas con dosis incompleta.

Se insta a seguir con los protocolos sanitarios evitando los puntos de aglomeración de personas, uso constante de tapabocas, lavado frecuente de manos y sobre todo acudir a vacunarse para prevenir las formas graves de la enfermedad.