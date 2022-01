Comerciante liberado en caso de defensa propia: “Le recomendaría a la gente que no reaccione”

“Es un milagro para mí, una resurrección prácticamente. Uno de ellos fue en el enfrentamiento y otra vez fue cuando fui liberado de la cárcel. Uno de los regalos más grandes que me dio la vida es mi único hijo; hoy cumple ocho años”, dijo Fernández en conversación este domingo con Telefuturo.

El comerciante fue liberado el miércoles pasado por la jueza penal de Garantías de Fernando de la Mora, Nancy Duarte. Las fiscalas Fátima Britos y Sandra Fariña lo habían imputado por homicidio doloso. Posteriormente, el Ministerio Público –tras conocerse la cuestionada decisión de las agentes– designó como coadyuvante al fiscal Itálico Rienzi.

Fernández agradeció a la ciudadanía y todos los medios de prensa que dieron a conocer su caso. “Se escucharon las oraciones de todo el Paraguay; le agradezco a toda la gente que nos ayudó de una u otra manera, incondicionalmente”, agregó.

El comerciante dijo que la situación lo afectó mucho y que ir a la cárcel por este caso “iba a ser la muerte”. Además, agradeció la oportunidad de celebrar hoy el octavo cumpleaños de su único hijo. “Fue como un sueño, estaba preparado para lo peor. (La liberación de la cárcel) fue el momento más feliz de mi vida”, refirió.

Finalmente, el trabajador recomendó a la ciudadanía que no reaccione como él lo hizo. Afirmó que su reacción fue solo instintiva.

“Le recomendaría que no reaccione. Yo estaba dormitando y me agarró de sorpresa. Reaccioné de esa manera, pero yo cuando me percaté que no tenía más mi teléfono, mis documentos (...) Fui a buscar mi teléfono, esa persona me dio una estocada; hasta ahora no estoy creyendo lo que pasó (…) Mi recomendación es que la gente tenga cautela y cuidado”, finalizó.

Antecedentes

Fernández es un comerciante que transporta personas desde Paraguarí hasta el Mercado de Abasto, en donde también compra mercaderías para venderlas en el camino de regreso. La madrugada del lunes, tras bajar a sus pasajeros en el centro comercial, Fernández cargó sus productos y luego estacionó en el predio de un surtidor ubicado en Zona Sur de Fernando de la Mora.

Su intención era descansar por unos minutos antes de emprender el regreso a Paraguarí, pero cuando estaba dormitando, el maleante Tres Dedos aprovechó para entrar en el habitáculo de su vehículo y robar su celular, la billetera y otros objetos de valor.

Los ruidos despertaron a Fernández, quien persiguió y alcanzó al maleante, a quien pidió que le devuelva el celular.

“Ejabrí ko’águi o te lleno de agujeros”, fue la respuesta del maleante, quien hacía apenas 10 días había salido de la cárcel y en ese momento ya estaba con un puñal en mano. En cuestión de segundos, Tres Dedos se abalanzó sobre el trabajador, a quien aplicó dos heridas y en el forcejeo el exconvicto sufrió una profunda herida con su propia arma, pero logró correr del lugar y horas después se lo encontró muerto.

El caso, en manos de Fiscalía

Hugo Flores, abogado de Fernández, explicó que el fiscal Itálico Rienzi retiró la imputación contra Fernández, que ahora, jurídicamente, está en condición de investigado.

“Lo único que él hizo en ese momento fue defender su vida. La defensa que él hizo en ese momento fue racional, oportuna y necesaria. Él ahora está eximido de toda medida cautelar. Él está en carácter de investigado, no imputado”, explicó el profesional.

Según Flores, el fiscal Rienzi le dijo que “haría diligencias y colectar datos. Van a ser convocadas más personas y con el tiempo va a tomar la decisión (de cómo avanzar)”, concluyó Flores.