Sector de eventos pide claridad a las autoridades sobre el aforo

La ciudadana Patricia Samaniego, de la Asociación de Trabajadores de Eventos, manifestó que el Gobierno debe aclarar en un decreto sobre el aforo de personas en los eventos masivos, ya que hasta ahora solo envió mensajes adversos que perjudicaron al sector, que incluso ya causó la suspensión de varios acontecimientos.

Aunque manifestó que el Gobierno ahora prevé reducir al 80% el aforo de personas en eventos y dispone que el 100% de los concurrentes deben estar vacunados, durante los próximos 15 días, dijo que esto no es suficiente ya que, de una vez, el sector debe trabajar libremente para recuperarse.

“Esperamos que se aclare y se tenga en cuenta que nuestro sector siempre es el más perjudicado. Esperamos poder trabajar, tratar de recuperar lo poco que nos queda. Somos un rubro en quiebra, con mínima o nula asistencia del Gobierno. No nos tienen en cuenta, somos siempre perjudicados y no hay voluntad y ni interés hacia nuestro sector”, dijo.

Por otro lado, indicó que las intenciones del Gobierno de disminuir el aforo afectaron al sector, ya que varios acontecimientos fueron incluso cancelados por el mensaje negativo que dan las autoridades. “Que se aclare este tema será fundamental, porque envían mensajes negativos. Apenas el Gobierno anunció que el aforo se quería disminuir en un 50%, la gente ya empezó a cancelar sus eventos. Antes de improvisar deben sentarse a pensar en una mejor campaña de vacunación, por ejemplo. El mensaje que envían debe ser alentador, para mejorar y no para aniquilarnos, porque heridos ya estamos”, expresó.

Asimismo, manifestó que en el sector no están en contra de las medidas sanitarias, pero sí de la improvisación del Gobierno, que no solo afecta al rubro en particular, sino a toda la economía. “No estamos de acuerdo con bajar el aforo, eso significa perjudicar económicamente a un sector ya golpeado, desesperado y en quiebra”, resaltó la gremialista..

