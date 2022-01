MAG evalúa impacto de la sequía en la ganadería

Días atrás, el Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez, a través del Equipo Económico Nacional (EEN) dispuso una serie de medidas para asistir a productores del país afectados por la prolongada sequía. La asistencia se aplicará a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), además del Ministerio de Hacienda (MH), Banco Central del Paraguay (BCP), Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) y Banco Nacional de Fomento (BNF).

Con relación a la ganadería, el viceministro Marcelo González indicó que se está evaluando el impacto de la sequía al sector. Mencionó que se los datos preliminares revelan que las vacas no están logrando obtener las condiciones corporales óptimas, así como los toros, y esta situación va a impactar en la cantidad de preñeces en marzo.

“Estamos viendo menor cantidad de preñeces, significa que la sequía está afectando la cantidad de nacimiento de terneros y así, habrá una menor oferta de animales para la faena. El impacto es importante”, expresó. Mencionó que hasta el momento no se puede cuantificar el impacto debido a que se aguardan las lluvias pronosticadas en los próximos días, que podrían mejorar el panorama.

“Tenemos sistemas de riegos y tajamares, pero requieren de las lluvias para que sean recargados los reservorios y en los últimos meses en algunas zonas, no fueron significativas”, explicó. Añadió que el panorama también se ve afectado con los quemazones registrados en las últimas semanas, porque se queman praderas que son alimentos de los animales.

Las variables citadas influyen en que el productor logre ir ganando peso de sus vacas y toros, y con esta situación afecta el plan de inversión. “Las inversiones se hacen a mediano plazo. Tendría impacto a dos años, ya que habrá terneros que no van a nacer y no van a marcar y no van a estar listo para la faena. Estamos pendientes de las lluvias”, dijo.

