Directores penitenciarios renuncian para evitar “presiones políticas”

A través de una conferencia de prensa, los directores de la cárcel de Villarrica y del Centro Educativo “Sembrador”, Crysthian Miranda y Francisco Benítez, respectivamente, indicaron que presentaron su renuncia al cargo para oficializar su pase al movimiento Honor Colorado y evitar “presiones políticas” por parte del oficialismo, Colorado Añetete, y así trabajar abiertamente a favor del precandidato a gobernador en Guairá, César Luis Sosa Fariña.

Benítez explicó que no busca candidatarse para ningún cargo electivo, sino que acompañará las candidaturas de Honor Colorado en Guairá, “obviamente pensé que iba a tener presiones políticas y también por ética estoy renunciando. Yo no puedo estar en un cargo de confianza en una institución y dedicarme a abrazar un proyecto de otro movimiento. Por eso he dado un paso al costado convencido por el proyecto del licenciado Sosa”, expresó.

Al respecto, Miranda comentó que su renuncia, tanto a su cargo como director de la cárcel como al Ministerio de Justicia, “obedece a un bien general por un bien personal, apuesto por el proyecto CLS para el departamento de Guairá, abandono el cargo para poder trabajar al 100% por el proyecto. Pero así también agradezco al oficialismo por darme la oportunidad de estar al mando de una institución tan prestigiosa y con mucha responsabilidad”, expresó el director.

Por su parte, el precandidato a gobernador César Sosa indicó que mucha gente se quiere adherir al movimiento Honor Colorado, incluyendo intendentes guaireños, pero que no lo pueden hacer por presiones del oficialismo, “evidentemente van a recibir presiones o represalias políticas por no apoyar sus proyectos (del oficialismo), pero así también muchos no tienen miedo, como estos directores que ahora se suman al equipo”, indicó.

Asimismo, lamentó que en Guairá el Partido Colorado esté dividido en dos, principalmente entre las actuales autoridades departamentales, “les doy todo mi apoyo a los funcionarios públicos que están siendo perseguidos o presionados; uno se prepara y se capacita para desempeñar bien sus funciones en un cargo y no depender del político de turno; a toda esa gente vamos extenderle la mano”, puntualizó el precandidato.

El Movimiento Honor Colorado en el departamento de Guairá realizará el lanzamiento oficial de las precandidaturas el próximo 5 de febrero. El proyecto está conformado por Sosa como precandidato a la Gobernación y el actual gobernador Juan Carlos Vera como precandidato a senador. Para la diputación aspiran el actual concejal departamental Edgar Chávez, el exintendente de Villarrica Darío Ortellado y la hermana del gobernador, Helen Vera Báez.