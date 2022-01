En hora de sesión concejal luqueño habría participado de acto proselitista

La cooperativa 8 de Marzo cuyo presidente es el exsenador, Carlos Núñez Agüero (excartista), hizo la entrega oficial de viviendas en este distrito el pasado martes en horas de la mañana. Del acto participaron el vicepresidente de la República y candidato a la presidencia, Hugo Velázquez, del movimiento Fuerza Republicana y el concejal de Luque Diego Romero, que pertenece a la misma línea política.

La denuncia consiste en que ese día, el edil colorado se ausentó en la sesión ordinaria de la Junta Municipal que se inició a las 09:00, porque precisamente estaba participando de la inauguración de las casas construidas en el complejo habitacional de la cooperativa. Cada concejal de Luque recibe mensualmente G. 19.000.000 más cupo para combustible de G. 1.000.000, que supuestamente dejaron de percibir por la pandemia.

Según las redes sociales de Romero, por lo menos se confirma que sí estuvo presente en la actividad junto a los demás mencionados, además de otros invitados y los propios beneficiarios.

“Hoy 49 nuevas familias cumplieron su sueño de contar con una vivienda propia. Gran trabajo realizado por el comisario Carlos Nuñez y su equipo en la Cooperativa 8 de Marzo Por más familias con casa propia!! Nuestra esencia dentro del cooperativismo es mejorar la calidad de vida de los socios”, dice la publicación del concejal luqueño en su red social Facebook.

Al respecto, en comunicación con el edil Diego Romero, el mismo reconoció la no participó de la sesión. “Es cierto, tengo que decir la verdad. Asistí por invitación del exsenador Carlos Núñez Agüero, pero honestamente no sabía que el vicepresidente Hugo Velázquez asistiría, nos encontramos ahí”, dijo Romero y a su afirmación agregó que no se trató de un acto proselitista.

Cabe destacar que Romero será candidato a diputado en las próximas elecciones generales. Su candidatura fue oficializada semanas atrás durante un acto realizado en la Seccional Colorada Nº 2 de Luque, denominado anteriormente “Centro Cívico Óscar González Daher”. En la ocasión varios dirigentes luqueños también oficializaron su apoyo a Hugo Velázquez.