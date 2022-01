Negocio financiero alcanzó utilidades por US$ 415 millones en 2021

De acuerdo con los registros estadísticos de la Superintendencia de Bancos (SIB) del Banco Central del Paraguay (BCP), unas 51 entidades entre bancos, financieras y casas de cambio acumularon en 2021 ganancias por G. 2,86 billones, que representan US$ 415 millones al cambio actual. Si bien se registró un incremento del 17% al comparar con las cifras del 2020, hay que mencionar que no alcanza los niveles de ganancias que tenían los bancos y financieras antes de la pandemia.

Cabe señalar que al cierre del 2019, el sistema financiero reportó utilidades por G. 3,1 billones (US$ 495 millones) en total.

Las utilidades del sector financiero se vieron afectadas en estos dos últimos años por el efecto de la pandemia que impactó en la actividad de los agentes económicos de los distintos rubros. Muchos clientes se vieron obligados a refinanciar sus deudas y renegociar sus compromisos por esta situación; mientras que en el último periodo también afectó la condición climática adversa con impacto más focalizado en el sector primario.

Las ganancias provienen de los márgenes que obtienen los bancos por los préstamos otorgados al público, la colocación en instrumentos de regulación monetaria del BCP, gastos administrativos y comisiones cobradas a los clientes, entre otros conceptos establecidos

De acuerdo con los datos de la banca matriz, la mayor proporción de las ganancias del sistema poseen los bancos, con el 95% de participación y un incremento del 16% de sus ganancias, lo que significa en término de valores unos G. 2,72 billones, US$ 395 millones al cambio actual, mientras que el restante 5% se reparten entre las financieras (US$ 16 millones) y las casas de cambio (US$ 3,9 millones).

El reporte indica también que las financieras tuvieron un repunte del 44% en sus utilidades, mientras que las casas de cambio siguen afectadas en sus negocios y sufrieron una reducción del 19% de sus ganancias en comparación al 2020.

Recuperación

La recuperación de la actividad económica tuvo su impacto en el segmento financiero y se vio alentada, por un lado, por una mayor dinámica en el sector comercial, servicios y construcciones. También la actividad agro ganadera e industrial tuvieron un buen desempeño, lo que se reflejó en los balances y las cuentas bancarias, lo que se evidencia en las cifras del boletín estadístico del BCP.

Aunque se destaca la recuperación, aún no fue lo suficiente para alcanzar los niveles de rendimiento que tenían las entidades del sistema financiero antes que se declarara la pandemia del covid-19 hacia finales del 2019. Cabe señalar que para este periodo, se espera un crecimiento económico cercano al 4%, aunque con algunos riesgos a la baja por las complicaciones del clima (sequía) que está afectando la producción agrícola y energética.

Según especialistas de la Consultora Mentu, los márgenes se incrementaron interanualmente entre el 0,5% y el 32%. Asimismo, explican que incidieron en el resultado tanto la disminución de las previsiones en más del 20%, como el aumento de los ingresos extraordinarios netos superior al 18%.

Los que más ganaron

De acuerdo con los datos divulgados por la banca matriz, el Banco Itaú se situó nuevamente en el primer lugar en el ránking de las utilidades, con G. 708.065 millones, mientras que en segundo lugar quedó el Banco Continental, con G. 465.042 millones y en tercer lugar el Banco Nacional de Fomento (BNF) con G. 263.245 millones.

Según el reporte, estas tres entidades concentran el 53% de las utilidades que sumaron los 17 bancos en 2021 y el 50% del total del sistema financiero compuesto por 51 entidades.

Mejora la capacidad de pagos

De acuerdo con el reporte del Banco Central del Paraguay (BCP), la tasa de morosidad de las entidades bancarias sobre la cartera de préstamos a diciembre del 2021 fue del 2,16%, inferior al 2,34% de diciembre de 2020, lo cual refleja una mejora en la capacidad de pago de los clientes en línea con la reactivación económica que se observó en los distintos sectores.

Los datos oficiales muestran además que la cartera de préstamos bancarios creció alrededor del 9% en el último año.