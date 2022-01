Petropar no subirá precio del diésel común en febrero

“El presidente de Petropar dijo en la reunión que tuvimos ayer con el Equipo Económico, que en febrero no subirá el precio del diésel. Todavía no sabemos cómo será el caso de las naftas”, informó Orué a ABC Color.

Por otro lado, el titular de la SET criticó el informe del analista Stan Canova, quien afirmó que el precio de los carburantes inclusive pueden bajar hasta G. 3.000 si el Gobierno exonera el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a este sector. “Parece que Stan Canova no sabe lo que es el Impuesto Selectivo al Consumo y opina sobre algo que no sabe, porque no es que se paga el ISC sobre el precio de venta al público, esto se paga al momento de la importación y que el precio es mucho menor”, explicó.

Lea más: El combustible puede bajar hasta G. 3.000, si se exonera el ISC al sector

Cuando se le comentó que en el análisis del experto se habla de que este tributo lo cobra en Aduanas a las empresas que importan los carburantes, resaltó que esa parte está bien y que dicha institución recauda US$ 375 millones por este impuesto, pero “eso de que eliminando el selectivo se va a bajar G. 3.000 guaraníes los precios es mentira”, insistió.

“No sé de dónde sacó Canova ese dato, porque según parece lo que hizo fue ver cuánto es el precio de venta de la nafta y sobre eso aplicó el 34% del porcentaje del impuesto. El impuesto no se paga así, porque en el caso del gasoil se paga G. 680 por cada litro y no más de G. 1.000, como figura en su informe”. Pero Orué dijo nada sobre las naftas, solo señaló que remitirá un informe al respecto, para explicar punto por punto.

Asimismo, manifestó que es un error la creencia de que los precios bajarán con la exoneración del ISC. “Eso es mentira, porque dentro de la composición del precio, solo el 9% corresponde al impuesto, y ayer el precio internacional del petróleo subió a 90 dólares el barril, nunca estuvo en ese nivel”, indicó.

Lea más: Gobierno ignora al rubro combustibles y en febrero habría una nueva suba de precios

“Es mentira que eliminando el ISC va a bajar el precio, porque si uno ve la estructura de costos al consumidor final se ve que tiene mayor impacto el precio internacional del combustible, luego el tipo de cambio y las ganancias y solo el 9% al impuesto”, expresó.

Stan Canova, porsu parte señaló que el viceministro se enojó por su informe, porque “dijo la verdad”, porque las tasas son reales y las recaudaciones de Aduanas por este impuesto, unos 375 millones de dólares en el 2021, también son reales.

Agregó que la normativa vigente señala que el ISC es un impuesto que grava productos, de importación o de fabricación local, que no son considerados de primera necesidad, como bebidas alcohólicas, joyas, armas, instrumentos musicales, etc.; como así también a productos que poluyen el ambiente, como los combustibles.

¿Pero los combustibles no son de primera necesidad? preguntó finalmente Canova.