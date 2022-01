Gobierno ignora al rubro combustibles y en febrero habría una nueva suba de precios

La Asociación Paraguaya de Estaciones de Servicio (Apesa) solicitó al Equipo Económico Nacional (EEN) que estudie la implementación de algunos incentivos fiscales para el sector para que no haya una nueva suba de precios de los carburantes a los consumidores. Esto ante el incremento de las cotizaciones internacionales, que nuevamente afectará al mercado local, según adelantaron referentes del rubro desde la semana pasada.

Sin embargo, el Gobierno no dio ninguna respuesta hasta la fecha y todo apunta a que en febrero ya habría un nuevo incremento del precio de todos los combustibles. “El Equipo Económico se reunió el viernes, pero no tengo retorno, no sé el resultado de esa reunión”, manifestó ayer el presidente de Apesa, Miguel Corrales.

Cuando se le consultó si ante la falta de respuesta del Gobierno debería esperarse otro incremento de los precios a los consumidores. respondió: “aún no sabemos cómo se va mover el tablero”. Asimismo manifestó que hasta ahora no tienen ninguna respuesta de las autoridades del país.

Por su parte, el empresario Blas Zapag señaló que se enteró de que hubo un encuentro en el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), en la que se habría tratado el problema, pero dijo que ellos no participaron. Asimismo señaló que no fueron convocados por el Equipo Económico y que no sabe de ninguna reunión de estos representantes del Gobierno.

A su turno, Miguel Bazán, de la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles (Cadipac), indicó que cada empresa del sector “tendrá que definir su situación”, ante la suba de los precios internacionales, tanto del diésel como de la nafta.

Añdiò el que viernes hubo una reunión en el MIC, en la que solo trataron temas referentes al sector del biodiésel. “Hubo reunión el viernes con la gente de biodiésel en la que participamos. Todavía no hay ninguna medida o incentivo que se pueda hacer para evitar una suba de los precios de los combustibles, no se habló de eso. El tema fue la mezcla con el biodiésel y cómo afecta”, enfatizó.

El director de Gabinete de la presidencia de Petropar, William Wilka, señaló que la petrolera estatal tiene stock suficiente para dos o tres semanas, por lo que la firma incrementaría sus precios en los primeros días de febrero. Empero señaló: “Aún no hay nada definido, veremos qué resuelve el Equipo Económico”. Según los datos, el precio del petróleo llegó la semana pasada a cotizar US$ 85,42 el barril, respecto a los US$ 75,33 en que se cotizaba en diciembre.

El precio del gasoil común (tipo II), que es el combustible que más se consume en el ámbito nacional, llegó el año pasado a costar G. 6.330 por litro, con el cual se registra un incremento del 39% desde febrero del año pasado, cuando el precio estaba en G. 4.530 por litro.

Este aumento de G. 1.800 por litro se dio en todos los carburantes y es el más elevado en toda la historia del país, pues ni cuando el petróleo subió a US$ 104,89/barril en 2011 se registró este porcentaje de incremento, de acuerdo con los datos.

Incremento ya fue de G. 1800

Según las distribuidoras, durante la pandemia que azotó durante casi dos años, y aún no termina, se observó que los precios de referencia del diésel, basados en la pantalla del NYMEX HO (New York Mercantile Exchange, una bolsa de materias primas de Estados Unidos, y los de las naftas, basadas en la referencia de pantalla del NYMEX RBOB, se han venido recuperando, llegando a un pico máximo desde la semana pasada. De esta forma, el precio de los carburantes recuperó su nivel de antes de la pandemia e incluso hoy ya supera esa barrera.

De acuerdo con las revisiones de este diario, el precio del petróleo tipo West Texas Intermediate (WTI), que es la cotización de referencia del país, llegó la semana pasada a US$ 85,42 el barril, respecto a los US$ 75,33 en que cotizaba en el último día de diciembre del año pasado, por lo que en el sector ya hablan de un nuevo aumento de los derivados.