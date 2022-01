Vientos de cambio sacuden también a Yacyretá, De Vido releva a Barrios como director por Argentina

“Fernando De Vido asumirá como nuevo presidente de la EBY” es el título de la información que negocios.com.ar subió ayer a su sitio web.

O no saben que la entidad binacional no tiene presidente o simplemente equiparan el cargo de director ejecutivo al del presidente.

Recordemos que el actual gobierno de Alberto Fernández, varios meses después de haber asumido la presidencia del vecino país, designó al posadeño Ignacio Barrios Arrechea como director ejecutivo de la EBY.

Un par de colegiados

Apuntemos también que la administración del complejo hidroléctrico, que además de generar electricidad, tiene en construcción otra central en las cercanías del vertedero Aña Cua de la gran represa, cuenta con un par de colegiados: el Comité Ejecutivo, con un director argentino y un director paraguayo y, el más importante, el Consejo de Administración, que según el Anexo A o estatuto aún vigente, cuenta con cuatro integrantes paraguayos y cuatro argentinos.

Pese a la relevancia que tiene este colegiado, el gobierno de Alberto Fernández no designa a los consejeros que deben reemplazar a los que habían sido nombrados por el gobierno anterior, o sea el de Mauricio Macri, razón por la cual, gran parte de las decisiones que toma el Comité le ponen la etique “ad referendum” de Consejo de Administración.

El nuevo director argentino, según la publicación de referencia, se llama Fernando De Vido, sin parentesco alguno con Julio De Vido, ex ministro de Planificación del gobierno de Cristina Fernández; que es formoseño, ex ministro de Obras Públicas y Planificación de la provincia de Formosa, Intendente de la ciudad. Titular de Recursos y Energía de Formosa SA, entre otros cargos.

¿Regularizar la administración?

La publicación añade que el nuevo director argentino de Yacyretá tiene como misión “ordenar la administración de la entidad binacional en beneficio de la gestión del Frente de Todos”. El redactor, por lo visto, también ignora que la administración de la entidad, que es binacional, depende del Consejo de Administración, y que el Comité Ejecutivo lo comparten el director argentino y el paraguayo.

Además, que en los archivos del Legislativo argentino hiberna ya un prolongado invierno la Nota Reversal N° 2/17, que había sido firmado por los Poderes Ejecutivos en en ese año (Mario Abdo Benítez y Mauricio Macri) con ese propósito, ordenar la administración de la EBY, a la que Argentina endilga una deuda que ronda los US$ 20.000 millones, el Paraguay otra por más de US$ 1000 millones en razón de territorio inundado. que hace un par de años está acéfala porque el gobierno de Fernández no envía a sus consejeros, etc.

Sobre las causas del alejamiento de Barrios Arrechea, negocios.com apunta “la utilización de fondos para las elecciones y un entramado de empresas para obras menores de la EBY, que podrían generar un escándalo en el corto plazo”.