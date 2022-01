La mayoría de emblemas ya subió G. 600 el precio de los combustibles

Los emblemas Barcos y Rodados, Shell, Petrochaco, Copeg y Compasa, ya subieron desde hoy sus precios a los consumidores, según se pudo corroborar en un recorrido de ABC Color realizado esta mañana. Copetrol todavía no estaba ajustando sus precios, pero adelantaron que lo harán entre hoy o mañana, para lo cual ya estaban ultimando solo detalles, según informaron.

En el caso de Petrobras tampoco hizo reajustes, al igual que la estatal Petropar. Las firmas Integral y Puma aún no informaron nada respecto a sus precios.

En la mayoría de las estaciones de servicios los precios quedaron de la siguiente manera, tras el ajuste por litro: G. 6.930 el diésel común, G. 7.850 el diésel premium, G. 7.410 la nafta de 93 octanos, G. 8.420 la nafta de 97 octanos y G. 6.680 el de 88 octanos.

Luis Ortega, del emblema Barcos y Rodados, uno de los que tiene mayor participación en el mercado local, señaló que ya subieron G. 600 en todos sus productos, porque el Gobierno no tomó ninguna postura, indicó. Mientras tanto, el empresario Blas Zapag, del emblema Copetrol, que también es uno de los que tiene la mayor parte de la torta en el mercado local, evita opinar sobre el tema precios.

Mientras tanto, el Gobierno adelantó que Petropar no subirán el diésel tipo III (común), pero hasta ahora no informó cómo quedarán los precios de los demás combustibles. “Aún no se definió nada”, expresó William Wilka, director de Gabinete de Presidencia de Petropar. Mientras esto se define, la mayoría de las personas realizaron ayer sus compras en el emblema estatal, ante el incremento en las otras gasolineras.

Descartan disminución de impuestos

Miguel Bazán, presidente de la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles (Cadipac), descartó que desde el Gobierno haya algún incentivo fiscal para el sector. “No queremos meternos en el bolsillo de otro”, indicó respecto a las recomendaciones de eliminar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) para evitar esta suba que ayer ya se dio.

“El gobierno puede bajar (el Impuesto Selectivo al Consumo), y en esa misma proporción lo haremos nosotros. Pero no creo que sea esa la solución. Esta es una situación global, y la inflación que genera es para el mundo entero. Esperamos que los países del norte hagan algo para reducir estos precios, porque la realidad es que tampoco les conviene a Estados Unidos ni a Rusia estos precios. Pero ellos son los que están generando esta especulación y esta escalada de precios”, expresó.