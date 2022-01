Para SET es “injusto” renunciar al ISC que se recauda con los combustibles

“Paraguay va a dejar de recibir US$ 375 millones a costa de que los emblemas y las distribuidoras sigan ganando lo que ganan, que es más del 20%, eso no me parece justo”, expresó el viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, ante el planteamiento de exonerar el ISC que los importadores de carburantes tributan en Aduanas.

Pidió que el sector privado también “ajuste los cinturones”, de manera a evitar que la suba sea de mucho impacto para la población. “Acá todos tenemos que ajustarnos los cinturones si queremos enfrentar esta situación, no solamente el Estado, y que los empresarios sigan ganando lo que vienen ganando. Cada vez hay más estaciones de servicios, justamente, por la ganancia que eso genera”, expresó.

Sector privado “debe ajustarse cinturones”

Siguió: “Podemos reducir también el impuesto, pero todos los sectores, privado y público, deben ajustarse los cinturones y que, por ejemplo, nos digan que en vez de subir G. 600 van a subir G. 300 no más, porque con eso van a tener todavía ganancia”. Por otro lado, Orué insistió que los emblemas todavía tienen stock de diésel y nafta para vender hasta marzo y que, pese a ello, ya “quieren aumentar ahora los precios”. Indicó que la única forma de regular indirectamente es que Petropar venda más barato.

“Me parece injusto que el sector solo piense en su rentabilidad y quieren alzar los precios pese a que aún tienen stock. Se están aprovechando de la situación o quieren tratar de aprovecharse de la situación, porque están especulando y están atentos a lo que nosotros como Estado vamos a hacer. Acá prima el interés particular antes que el general”, expresó.

Lea más: MIC: no existe garantía de reducción de precio de combustibles con exoneración de impuesto

Cuestionó informe de analista económico

El titular de la SET también criticó el informe del analista Stan Canova, quien afirmó que el precio de los carburantes inclusive puede bajar hasta G. 3.000 si el Gobierno exonera el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a este sector.

“Parece que Stan Canova no sabe lo que es el Impuesto Selectivo al Consumo y opina sobre algo que no sabe, porque no es que se paga el ISC sobre el precio de venta al público, esto se paga al momento de la importación y que el precio es mucho menor”, explicó.

Cuando se le comentó que en el análisis del analista se habla de que este tributo se cobra en Aduanas, concretamente a las empresas que importan los carburantes, resaltó que esa parte está bien y que dicha institución recauda US$ 375 millones por este impuesto, pero “eso de que eliminando el selectivo se va a bajar G. 3.000 guaraníes los precios es mentira”.

“No sé de dónde sacó Canova ese dato, porque según parece lo que hizo fue ver cuánto es el precio de venta de la nafta y sobre eso aplicó el 34% del porcentaje del impuesto. El impuesto no se paga así, porque en el caso del gasoil se paga G. 680 por cada litro y no más de G. 1.000, como figura en su informe”.

Naftas se mezclan con alcohol

En el caso de las naftas, Óscar Orué señaló que las tasas no se calculan en forma directa, porque los importadores principalmente traen nafta virgen que mezclan con alcohol para producir las naftas comercializables.

Lea más: El combustible puede bajar hasta G. 3.000, si se exonera el ISC al sector

“Por la nafta virgen pagan 20% sobre un valor FOB bajo, el alcohol es exento, de ahí que los combustibles (naftas) comercializados tienen tasas efectivas más bajas de lo que señala el decreto”, expresó.

Siguió: “Las tasas señaladas (por Canova) son para casos que se realicen importaciones de esos combustibles terminados que ya no van a mezclarse con el alcohol acá. Por ejemplo, la 97 o 98 octanos sí aplica directamente, pero hasta 95 octavos son producidos por las mezclas, lo que hacen distorsionar las tasas hacia abajo”, indicó.

Impuesto, “solo 9%”

Asimismo, manifestó que es un error la creencia de que los precios bajarán con la exoneración del ISC. “Eso es mentira, porque dentro de la composición del precio, solo el 9% corresponde al impuesto, y ayer el precio internacional del petróleo subió a 90 dólares el barril, nunca estuvo en ese nivel”, indicó.

Resaltó que ese 9% corresponde a las naftas y en el caso del diésel el porcentaje del ISC en la estructura del precio de importación es de 12,1%. Asimismo, dijo que la cotización del petróleo representa 82% de los costos de importación.

Lea más: Petropar no subirá precio del diésel común en febrero

“Si uno ve la cantidad declarada, la mayoría de los importantes liquidan en gasoil tipo III y nafta virgen”, acotó e insistió que “es mentira que eliminando el ISC va a bajar el precio, porque si uno ve la estructura de costos al consumidor final se ve que tiene mayor impacto el precio internacional del combustible, luego el tipo de cambio, las ganancias y solo el 9% impuesto”.