Líder indígena con coronavirus necesita un lugar de internación en el sector público

Debido a que no se cuenta con lugares disponibles en los centros asistenciales públicos del Chaco, el líder indígena Enrique Marecos, fue internado en el hospital privado de Loma Plata.

El hombre dio positivo a coronavirus y se encuentra en grave estado, según comentó a ABC Color, Silverio Centurión, miembro de la de la comunidad Enxet Sur del Estribo.

Por otra parte, los allegados al enfermo comentaron que no había lugar en el hospital público de Villa Choferes y en el Centro asistencial de Irala Fernández, no tenían condiciones básicas para su atención y tampoco había lugar de internación en el hospital regional de Villa Hayes, por lo que debieron recurrir al sanatorio privado.

La mayor preocupación de los familiares del hombre es que por día, en el hospital menonita, la internación cuesta unos G. 11 millones y hasta la fecha ya acumulan una deuda de más de G. 20 millones.

Parte de los gastos de la hospitalización de Marecos fueron cubiertos con aportes de miembros de la comunidad, amigos, vecinos y otros, pero ya no tienen forma de pagar nuevos gastos.

“Mi papá está mal, no tenemos otra alternativa que internarlo en el hospital menonita. Estamos pagando mediante deudas que asumimos y con aportes de la comunidad, pero ya no tenemos dinero y ya no sabemos qué hacer. En los hospitales públicos lo único que nos dicen es que no hay lugar para internarle a mi papá” explicó Gerónimo Marecos, hijo del líder Enxet Sur.

Desde la comunidad Enxet Sur piden a las autoridades locales, de forma desesperada, asistencia para su líder cuyas condiciones de salud son críticas.