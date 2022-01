Sobrecostos y retrasos en obra del MOPC para Corredor de Exportación

Las obras del Corredor de Exportación se adjudicaron en diciembre del 2017, durante el Gobierno de Horacio Cartes, y debían culminar en junio del año pasado, según la última prórroga que otorgó el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) a las tres empresas que están a cargo de la obra, pero hasta la fecha no concluyen.

Además, los tres lotes que fueron adjudicados a diferentes firmas registran un sideral sobrecosto: G. 133.267 millones (US$ 19,3 millones al cambio actual), según los documentos oficiales a los que accedió ABC Color. Los tres lotes se adjudicaron por G. 951.081 millones (US$ 137,8 millones) y terminará costando G. 1.084.349 millones (US$ 157,1 millones .

El tramo 1, que va desde Natalio hasta la Colonia 7 de Agosto, un total de 50 kilómetros de extensión, está a cargo de la empresa Benito Roggio e Hijos SA (Óscar Franco). A esta firma se le adjudicó por G. 271.516 millones y su precio final será de G. 303.883 millones.

El lote 2 que va desde la Colonia 7 de Agosto hasta el río Ñacunday, de 46,5 kilómetros, lo construye Ecomipa SA (Edgardo Wasmosy). Se le adjudicó por G. 358.038 millones, pero le terminarán pagando G. 397.919 millones.

El lote 3, entre el río Ñacunday y el distrito de Los Cedrales, suma 46,7 kilómetros y está a cargo la empresa coreana Ilsung Construction Co. Ltda (Chang Sik). A esta firma extranjera le entregaron la obra por G. 321.527 millones, pero le terminarán pagando G. 382.546 millones.

MOPC evita dar detalles de los sobrecostos

El MOPC no quiso detallar los cambios que se registraron en cada lote para inflar el monto adjudicado de esta obra y solo se limitó a informar a través de su Dirección de Comunicaciones (Dircom) que, teniendo en cuenta las condiciones reales que se presentaron durante el proceso constructivo, “los ítems contemplados inicialmente en el proyecto fueron modificados con convenios para ajuste general de cantidades, a fin de incluir nuevas obras”.

Resaltó que uno de estos trabajos es la prolongación de la traza principal de 900 metros hasta la ruta María Auxiliadora – Natalio, también la incorporación de rotondas para la seguridad vial y la construcción de estación de peaje y báscula. En el ministerio tampoco precisaron en el avance que tiene cada tramo y solo se limitaron a informar que se tienen 115 kilómetros de ruta pavimentada, de los 143 km proyectados, lo que se traduce en 80% de ejecución general. Se estima que la conclusión de estas obras se den en el mes de julio del presente año, agregó la cartera.

Toda la financiación proviene de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y la fiscalización la realiza el Consorcio Central Yachiyo. A la ruta se lo denomina “Corredor de Exportación” porque mejorará la conectividad de la red vial con la hidrovía del Río Paraná, conectando con varios puertos graneleros y permitirá una mayor eficiencia para las exportaciones de la región agrícola.